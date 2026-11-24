Spersonalizowana terapia muzyczna przed koronarografią i w jej trakcie była powiązana z niższym skurczowym ciśnieniem tętniczym i niższą częstością akcji serca. Takie wyniki randomizowanego badania klinicznego opublikowanego w czasopiśmie Heart przytacza News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

W badaniu MUS.E I uczestniczyło 100 pacjentów, których od listopada 2024 roku do marca 2025 roku losowo przydzielono do trzech grup. Pierwsza grupa, licząca 34 osoby, słuchała wybranej muzyki przez 30 minut przed inwazyjną koronarografią. Druga grupa, do której włączono 32 pacjentów, słuchała muzyki przez 30 minut przed zabiegiem oraz w jego trakcie. Grupa kontrolna, licząca 34 osoby, otrzymywała standardową opiekę bez terapii muzycznej.

Koronarografia umożliwia uwidocznienie przepływu krwi w tętnicach wieńcowych. Podczas procedury przez naczynia krwionośne do tętnic wieńcowych wprowadza się cewnik, podaje środek kontrastowy i wykonuje obrazowanie rentgenowskie. Mogła być ona również przeprowadzana wraz z przezskórną interwencją wieńcową.

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Wskaźniki podczas i po procedurze

Podczas koronarografii średnia częstość akcji serca w dwóch grupach słuchających muzyki wynosiła 71–72 uderzenia na minutę, podczas gdy w grupie kontrolnej było to 80 uderzeń. Skurczowe ciśnienie tętnicze w grupie słuchającej muzyki przed procedurą i w jej trakcie wynosiło około 125 mmHg, wobec około 136 mmHg w grupie kontrolnej. Nasycenie krwi tlenem pozostawało stabilne we wszystkich trzech grupach.

Po procedurze skurczowe ciśnienie tętnicze w grupie słuchającej muzyki przed koronarografią i w jej trakcie było o około 13 mmHg niższe niż w dwóch pozostałych grupach, nawet po skorygowaniu o wartości wyjściowe. Częstość akcji serca również pozostawała niższa w obu grupach muzycznych: 67 i 65,44 uderzenia na minutę wobec 75,53 w grupie kontrolnej. Najniższy poziom bólu odnotowano w grupie słuchającej muzyki przed procedurą i w jej trakcie, a poziomy wysokoczułej troponiny I były niższe w obu grupach terapii muzycznej.

Badacze zaznaczyli, że wielkość próby była niewielka, a uczestnicy wiedzieli, czy otrzymają interwencję muzyczną. Ponadto wyjściowe skurczowe ciśnienie tętnicze było niższe w grupie słuchającej muzyki przed koronarografią i w jej trakcie.

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