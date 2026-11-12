Międzynarodowy Fundusz Walutowy oświadczył, że we Włoszech wszelkie nowe działania mające przeciwdziałać wysokim cenom energii muszą być zrekompensowane innymi decyzjami budżetowymi. Stanowisko funduszu przedstawiono w związku z apelem Włoch i Grecji do Unii Europejskiej o większą elastyczność fiskalną w celu finansowania takich działań, informuje ANSA English.

Ocena deficytu i długu

Europejski dyrektor MFW Mateusz Szczurek powiedział to, odpowiadając na pytanie podczas briefingu dla niewielkiej grupy dziennikarzy. Jak stwierdził, w ciągu ostatnich dwóch lat Włochy osiągnęły znaczny postęp w rozwiązywaniu problemu nadmiernego długu publicznego.

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Dodał również, że w tym roku kraj zdołał obniżyć deficyt do 3% PKB.

Warunek dla nowych działań

Według Szczurka, biorąc pod uwagę sytuację zadłużenia, wszelkie działania, w tym te mające przeciwdziałać wzrostowi kosztów energii, muszą być zrekompensowane innymi decyzjami budżetowymi.

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