MFW: Włochy muszą zrekompensować działania energetyczne innymi decyzjami — ANSA English
Międzynarodowy Fundusz Walutowy oświadczył, że we Włoszech wszelkie nowe działania mające przeciwdziałać wysokim cenom energii muszą być zrekompensowane innymi decyzjami budżetowymi. Stanowisko funduszu przedstawiono w związku z apelem Włoch i Grecji do Unii Europejskiej o większą elastyczność fiskalną w celu finansowania takich działań, informuje ANSA English.
Ocena deficytu i długu
Europejski dyrektor MFW Mateusz Szczurek powiedział to, odpowiadając na pytanie podczas briefingu dla niewielkiej grupy dziennikarzy. Jak stwierdził, w ciągu ostatnich dwóch lat Włochy osiągnęły znaczny postęp w rozwiązywaniu problemu nadmiernego długu publicznego.
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Dodał również, że w tym roku kraj zdołał obniżyć deficyt do 3% PKB.
Warunek dla nowych działań
Według Szczurka, biorąc pod uwagę sytuację zadłużenia, wszelkie działania, w tym te mające przeciwdziałać wzrostowi kosztów energii, muszą być zrekompensowane innymi decyzjami budżetowymi.