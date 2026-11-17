Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu gospodarczego Korei Południowej w 2026 roku do 3,9%. Rewizję powiązano ze światowym boomem na sztuczną inteligencję, który stymuluje eksport półprzewodników, informuje Korea Herald.

Nowe szacunki MFW

Nowa prognoza jest o 0,6 punktu procentowego wyższa od oceny MFW opublikowanej w październikowym przeglądzie World Economic Outlook. Fundusz poprawił również oczekiwania na 2027 rok — z 2,8% do 3,3% — po konsultacjach z władzami Korei Południowej, które rozpoczęły się 3 listopada.

To kolejne istotne podwyższenie oceny: w kwietniu MFW prognozował dla kraju wzrost o 1,9% w 2026 roku, w lipcu — o 2,6%, a w październiku — o 3,3%. Najnowsza prognoza przewyższa szacunki Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Banku Korei oraz rządu kraju.

Wzrost skoncentrowany w sektorze technologicznym

MFW oczekuje, że szybki wzrost eksportu produktów technologicznych, ożywienie inwestycji i stabilna konsumpcja przyspieszą wzrost gospodarczy po poziomie 1,1% w 2025 roku. Dochody w sektorze technologicznym mają wspierać konsumpcję w 2027 roku, a inwestycje we wdrażanie AI mogą zwiększyć potencjał gospodarki w średnim okresie.

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Jednocześnie szefowa misji MFW w Korei Corinne Delechat zaznaczyła, że korzyści z ożywienia są na razie w dużej mierze skoncentrowane w sektorze technologicznym i będą jedynie stopniowo rozprzestrzeniać się na resztę gospodarki.

Inflacja i rekomendacje

Fundusz prognozuje inflację na poziomie 2,7% w 2026 roku i 2,3% w 2027 roku. To więcej niż cel Banku Korei wynoszący 2%. MFW uważa, że dalsze zaostrzenie polityki pieniężnej jest zasadne, aby presja inflacyjna nie utrwaliła się, a także zaleca prowadzenie bardziej restrykcyjnej polityki fiskalnej przy jednoczesnym ukierunkowanym wsparciu dla wrażliwych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Wśród długoterminowych rekomendacji są: rozszerzanie wykorzystania AI, zmniejszanie luk płacowych, zwiększanie produktywności poza regionem stołecznym Seulu, dywersyfikacja rynków eksportowych oraz kontynuowanie transformacji w kierunku energii odnawialnej.

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