Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że gospodarka Kazachstanu wzrośnie o 4,9% w 2027 roku po oczekiwanym wzroście o 4,4% w 2026 roku. Jak informuje Euronews, prognoza znajduje się w październikowym wydaniu World Economic Outlook.

Oczekiwany wzrost w 2026 roku będzie niższy od wyniku z 2025 roku, kiedy gospodarka Kazachstanu zwiększyła się o 6,5%. Jednocześnie MFW oczekuje, że w 2026 roku Kazachstan będzie miał najwyższe tempo wzrostu gospodarczego wśród krajów eksportujących ropę naftową w grupie Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej.

Wpływ sytuacji na rynku ropy naftowej

MFW zauważył, że na rynki ropy naftowej wpływają napięcia geopolityczne i konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zamknięcie Cieśniny Ormuz w marcu zakłóciło transport około 20% światowych dostaw ropy, czyli około 20 mln baryłek dziennie.

Aby zrekompensować niedobory dostaw, producenci ropy spoza Zatoki Perskiej, w tym Kazachstan, Brazylia, Stany Zjednoczone i Wenezuela, zwiększyli wydobycie. Bazowy scenariusz MFW zakłada otwarcie cieśniny w marcu 2027 roku oraz szerszy powrót do warunków sprzed wojny w październiku tego samego roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prognozy dla regionu i światowej gospodarki

MFW oczekuje, że ceny surowców, przekazy pieniężne i reformy będą wspierać gospodarki Kaukazu i Azji Centralnej. Dla Uzbekistanu prognozowany jest wzrost o 7,8% w 2026 roku i 6,5% w 2027 roku, dla Kirgistanu — odpowiednio o 9% i 7%, a dla Tadżykistanu — o 7,3% i 6,8%.

Fundusz zwrócił również uwagę na popyt na półprzewodniki i inny sprzęt technologiczny, który może stwarzać możliwości dla eksporterów surowców, w tym Kazachstanu. Jednocześnie MFW ostrzegł, że długoterminowa trwałość boomu inwestycyjnego wokół sztucznej inteligencji pozostaje niepewna.

Według prognozy MFW światowa gospodarka wzrośnie o 3,1% w 2026 roku po wzroście o 3,5% w 2025 roku, a w 2027 roku tempo może przyspieszyć do 3,4%.

Czytaj nas na