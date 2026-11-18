Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje wzrost gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich o 0,2% w 2026 roku. Jak informuje The National, ocena ta wiąże się ze złagodzeniem zakłóceń spowodowanych wojną z Iranem, a także z odbudową wydobycia ropy naftowej i innych sektorów.

Rewizja prognozy

W październiku MFW oczekiwał spadku gospodarki ZEA o 3,9% w związku z napięciami geopolitycznymi w regionie. Nowa ocena przewiduje wzrost o 0,2% w 2026 roku. Fundusz oczekuje również, że w 2027 roku gospodarka kraju wzrośnie o 7,3%.

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Odbudowa sektorów

Po zakończeniu wizyty pracowników funduszu w ZEA przedstawiciel MFW Said Bahache oświadczył, że gospodarka kraju wykazała odporność na regionalne wstrząsy dzięki szybkiej reakcji władz. Według niego wpływ konfliktu złagodziły znaczne rezerwy publiczne i zewnętrzne, dobrze dokapitalizowany system bankowy, a także ukierunkowane działania budżetowe i finansowe.

MFW zaznaczył również, że wydobycie ropy naftowej zostało wznowione, a handel, lotnictwo i turystyka wykazują stopniowe ożywienie. ZEA są drugą co do wielkości gospodarką świata arabskiego.

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