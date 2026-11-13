Międzynarodowy Fundusz Walutowy rozpoczął w Bejrucie misję, aby omówić z władzami Libanu strategię restrukturyzacji sektora bankowego. Rzeczniczka MFW Julie Kozack poinformowała, że konsultacje są częścią ścisłej współpracy z władzami kraju nad kompleksowym programem reform mającym przywrócić stabilność finansową i wesprzeć ożywienie gospodarcze.

Negocjacje w sprawie programu reform

Jak informuje Asharq Al-Awsat, Kozack nie chciała powiedzieć, czy w najbliższym czasie może zostać osiągnięte wstępne porozumienie. Jak zaznaczyła, przedstawiciele Funduszu przekażą aktualne informacje po zakończeniu misji.

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Libańskie media cytowały w tym tygodniu ministra finansów Libanu Yassine'a Jabera, który oświadczył, że misja MFW potrwa do piątku. Wyraził on również nadzieję na osiągnięcie wstępnego porozumienia w tym tygodniu.

Oświadczenie szefowej MFW

W ubiegłym miesiącu dyrektor zarządzająca MFW Kristalina Georgiewa mówiła o intensywnych negocjacjach dotyczących wsparcia dla Libanu oraz o znaczącym postępie w przygotowaniu programu kredytowego. Wówczas zaznaczyła, że strony muszą jeszcze wykonać pewną wspólną pracę, ale wyraziła przekonanie o pomyślnym wyniku.

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