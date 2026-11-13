Międzynarodowy Fundusz Walutowy oświadczył, że Liban musi wykonać dodatkową pracę, aby uzgodnić strategię skutecznej i długoterminowej restrukturyzacji sektora bankowego. Ustawa o restrukturyzacji banków pozostaje jedną z kluczowych kwestii w negocjacjach Bejrutu z funduszem dotyczących nowego programu reform gospodarczych, informuje The National.

Negocjacje w sprawie reformy bankowej

Misja MFW, która pracowała w Libanie od 11 do 13 listopada, poinformowała o postępach w konsultacjach dotyczących strategii restrukturyzacji sektora bankowego. Jednocześnie szef misji MFW w Libanie Ernesto Ramirez Rigo zaznaczył, że strony muszą jeszcze uzgodnić model skutecznej i trwałej restrukturyzacji, który zapewni stabilny i rentowny system bankowy.

Fundusz uznał za konieczne zastosowanie ustawy o restrukturyzacji banków oraz ustawy o stabilności finansowej i zwrocie depozytów po ich przyjęciu. Zdaniem MFW dokumenty te są potrzebne do przywrócenia stabilności finansowej i maksymalizacji zwrotu środków deponentom.

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Zwrot depozytów

MFW podkreślił również potrzebę dalszych negocjacji w sprawie maksymalizacji zwrotu depozytów. Takie ustalenia muszą być zgodne z płynnością banku centralnego i sektora bankowego, stabilnością długu publicznego oraz przywróceniem wypłacalności banku centralnego.

Fundusz podkreślił, że ustawa o stabilności finansowej i zwrocie depozytów musi zachować kolejność roszczeń przy podziale strat, aby jak najlepiej chronić deponentów.

Parlament Libanu przyjął w sierpniu ustawę o restrukturyzacji banków, jednak prezydent Joseph Aoun zaskarżył ją do Rady Konstytucyjnej z powodu poprawki dotyczącej niezależności i uprawnień banku centralnego. W 2022 roku Liban osiągnął wstępne porozumienie na poziomie personelu z MFW po załamaniu gospodarczym. Kraj ogłosił pierwszy w swojej historii niewypłacalność w zakresie długu w marcu 2020 roku, a straty finansowe szacowano na około 70 mld dolarów, choć obecnie oczekuje się, że kwota ta będzie wyższa.

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