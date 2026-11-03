Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Jemenu poinformowało o obecności 21 zagranicznych specjalistów, którzy współpracują z Huti. Według resortu wśród nich jest 14 przedstawicieli irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz siedmiu przedstawicieli libańskiego ugrupowania Hezbollah, podaje Asharq Al-Awsat.

Deklarowane obszary działalności

Jemeńskie MSW twierdzi, że osoby te zajmują się finansowaniem, uzbrajaniem, szkoleniem, bezpośrednim nadzorem i planowaniem operacyjnym w celu wzmocnienia zdolności wojskowych Huti. Przypisuje się im również działalność w obszarach zarządzania operacjami, dowodzenia i kontroli, pocisków balistycznych, dronów, systemów obserwacji, łączności i walki elektronicznej.

W oświadczeniu ministerstwa wskazano, że specjaliści rzekomo nadzorują szlaki logistyczne oraz sieci przemytu komponentów wojskowych. Osobno wspomniano także o koordynacji operacji morskich, wyborze celów wśród statków handlowych, opracowywaniu łodzi-pułapek i autonomicznych pojazdów podwodnych, a także szkoleniach z zakresu minowania i taktyki walk miejskich.

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Wymienione miejsca pracy

Według resortu zagraniczni specjaliści działają w Al-Hudajdzie, Sanie, Sadzie, Hadżdży, Amranie i Al-Hosi. Jak twierdzi MSW, kieruje nimi wojskowy przedstawiciel Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, który pełni funkcję głównego szefa operacji, doradcy strategicznego i kierownika wspólnego centrum operacyjnego.

Ministerstwo oświadczyło, że taka działalność stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa regionu, żeglugi w cieśninie Bab al-Mandab i na Morzu Czerwonym, a także dla szlaków handlowych i dostaw energii. Resort wezwał społeczność międzynarodową do uznania Huti za organizację terrorystyczną, likwidacji ich sieci finansowania i dostaw broni oraz zapewnienia przestrzegania embarga na broń przewidzianego w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2216 i nr 2624.

Minister spraw wewnętrznych Ibrahim Hajdan oświadczył, że wojną, którą Huti rzekomo prowadzą w poparciu dla Palestyny, kieruje Iran, a jej skutki odczuwają mieszkańcy Jemenu.

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