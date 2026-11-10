Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Polski zakończyło przygotowanie projektu zmian legislacyjnych dotyczących dostępu do broni czarnoprochowej i kolekcjonerskiej. Resort wraz z policją i służbami specjalnymi planuje także przeanalizować wszystkie zasady dostępu do broni palnej, informuje Polsat News.

Ewidencja broni czarnoprochowej

Polskie MSW chce wprowadzić obowiązkową ewidencję broni czarnoprochowej. Prace nad tą propozycją zakończono jeszcze przed atakiem w Krakowie.

Obecnie do posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wyprodukowanej przed 1885 rokiem, a także jej replik, nie są potrzebne ani pozwolenie, ani rejestracja. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński oświadczył, że do dyskusji o możliwych dalszych zmianach powinni przede wszystkim włączyć się eksperci.

Przegląd zasad obejmie między innymi procedurę wydawania pozwoleń oraz kwestię aktualizacji badań psychologicznych osób, które już mają takie pozwolenia.

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Śledztwo w sprawie strzelaniny

7 listopada 24-letni mężczyzna otworzył ogień na Rynku Głównym w Krakowie. Według polskiej Prokuratury Krajowej zginęło sześć osób, a kolejnych 15, w tym dwóch policjantów, zostało rannych. Napastnik, który został ranny podczas interwencji policji, zmarł w szpitalu w poniedziałek.

Prokuratura zakwalifikowała atak jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym. To samo śledztwo dotyczy również zabójstwa rodziców i siostry 24-letniego mężczyzny w Ostrowcu Świętokrzyskim. Według wstępnych ustaleń śledztwa do obu przestępstw jest zamieszany ten sam mężczyzna.

Śledczy ustalają motyw ataku i sprawdzają, czy ktoś mógł podżegać napastnika lub mu pomagać. W jego pokoju znaleziono flagę Gadsdena — żółte płótno z wężem i napisem „Don’t Tread on Me”. Kierwiński oświadczył, że ten symbol jest wskazówką, której nie należy ignorować, jednocześnie przedstawiciel Prokuratury Krajowej zaznaczył, że jest on używany w różnych kontekstach.

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