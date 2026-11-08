Ministerstwo Spraw Zagranicznych Filipin publicznie wezwało urzędników, instytucje państwowe oraz służby bezpieczeństwa do utrzymywania uzgodnionego stanowiska w wypowiedziach dotyczących Chin. Resort podkreślił potrzebę mówienia jednym głosem przed dużym regionalnym szczytem ASEAN, który Manila będzie gościć w przyszłym tygodniu, podaje Channel NewsAsia.

Jednolite stanowisko dyplomatyczne

W oświadczeniu filipiński resort spraw zagranicznych nie wskazał konkretnych wypowiedzi, jednak ostrzegł, że publiczne oświadczenia sprzeczne z dyplomatycznym podejściem rządu utrudniają pracę dyplomatów. Zdaniem ministerstwa mogą one osłabić międzynarodową reputację kraju, stworzyć wrażenie wewnętrznych podziałów i pogorszyć pozycję negocjacyjną Filipin.

Oświadczenie skierowano w szczególności do struktur bezpieczeństwa narodowego i organów siłowych. Przez kilka miesięcy prowadziły one ostre publiczne spory z ambasadą Chin w mediach społecznościowych. Ministerstwo zaznaczyło, że wojsko i inne służby bezpieczeństwa odgrywają ważną rolę w dokumentowaniu incydentów, jednak stosunki międzynarodowe kraju pozostają pod kierownictwem władz cywilnych.

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Spory na Morzu Południowochińskim

Filipiny i Chiny od lat przeciwstawiają się sobie na morzu w związku ze spornymi obszarami strategicznie ważnego akwenu. Pekin rości sobie prawa do niemal całego Morza Południowochińskiego, choć sąd międzynarodowy w 2016 roku w szerokim zakresie odrzucił chińskie roszczenia. MSZ Filipin przypomniało, że orzeczenie to było wynikiem procedur prawnych zgodnych z prawem międzynarodowym, a nie publicznej komunikacji czy wpisów w mediach społecznościowych.

W ubiegłym miesiącu kilku filipińskich senatorów wezwało do uznania chińskiego ambasadora za personę non grata po jego słowach, że Chiny mogłyby „z łatwością pokonać” Filipiny w każdej konfrontacji. Pekin później oskarżył Manilę o tworzenie przeszkód dla udziału Chin w spotkaniu ministrów obrony ASEAN i wysłał tam jedynie attaché wojskowego ambasady.

W ubiegłym tygodniu szef chińskiej dyplomacji Wang Yi w rozmowie z filipińską minister spraw zagranicznych Teresą Lazaro wezwał Manilę do powstrzymania polityków, którzy, jak powiedział, „oczerniali” Pekin i przekraczali jego „czerwone linie”. Lazaro nazwała rozmowę szczerą i konstruktywną oraz oświadczyła, że obie strony podkreśliły potrzebę kontynuowania dialogu dyplomatycznego i rozstrzygania różnic na podstawie wzajemnego szacunku.

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