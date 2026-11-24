W Moskwie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji, państwa-agresora, wezwało chargé d’affaires Estonii Marka Juhtegiego i wyraziło mu stanowczy protest. Powodem były oskarżenia Tallinna dotyczące próby podpalenia przedsiębiorstwa obronnego, a także decyzja Estonii o zamknięciu lądowych przejść granicznych z Rosją.

Reakcja Moskwy

Rosyjski resort nazwał oskarżenia Estonii całkowicie bezpodstawnymi. MSZ Rosji oświadczyło również, że zamknięcie granicy zada kolejny cios gospodarce Estonii i będzie miało negatywne konsekwencje dla Tallinna oraz jego sojuszników w UE i NATO. Poinformowała o tym Meduza.

Ponadto rosyjskie MSZ ponownie oskarżyło Estonię o rzekome milczące zezwalanie ukraińskim dronom na wykorzystywanie jej przestrzeni powietrznej do ataków na Rosję. Resort twierdzi, że wielokrotnie dokumentował takie loty, i ostrzegł estońskiego dyplomatę, że takie działania rzekomo zbliżają się do sprowokowania otwartej wojny. Kraje bałtyckie zaprzeczają tym twierdzeniom Moskwy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zamknięcie przejść

Rząd Estonii zdecydował o zamknięciu wszystkich lądowych przejść granicznych z Rosją na co najmniej sześć miesięcy, począwszy od 1 grudnia. Decyzję podjęto po próbie podpalenia przedsiębiorstwa obronnego Threod Systems. Estońskie władze uważają, że sabotaż zorganizował rosyjski wywiad.

Prezydent Estonii Ülle Madise oraz burmistrz Narwy nie zgodzili się z decyzją rządu o zamknięciu granicy.

Czytaj nas na