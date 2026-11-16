Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu przedstawiło dodatkowe środki cyberochrony po serii wycieków danych. Obejmują one pięciopoziomowy system audytów, obowiązkowe szkolenia personelu oraz monitorowanie dark webu, informuje Taipei Times.

W ubiegłym roku ministerstwo sprawdzało doniesienia o sprzedaży jego elektronicznych dokumentów służbowych w dark webie. Wcześniej w tym miesiącu hakerzy włamali się także do części stron internetowych Biura Spraw Konsularnych. Incydent mógł potencjalnie dotknąć ponad 72 tys. zdjęć paszportowych, ponad 26 tys. zeskanowanych listów upoważniających oraz danych z ponad 700 wniosków o karty biznesowych podróży APEC.

Audyty i monitorowanie

W raporcie dla Yuanu Ustawodawczego ministerstwo poinformowało o obowiązkowych szkoleniach z cyberbezpieczeństwa dla pracowników dyplomatycznych za granicą i nowych pracowników. Przewidziano również regularne kontrole w ramach pięciopoziomowego systemu audytów oraz użycie narzędzi External Attack Surface Management do zarządzania zewnętrzną powierzchnią ataku i monitorowania dark webu.

System audytów obejmuje samokontrole użytkowników, kontrole specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji, audyty grupy międzyresortowej oraz cybermonitoring. Coroczna międzyresortowa grupa audytowa jest wspólnie tworzona przez MSZ, Ministerstwo Obrony Narodowej i Administrację Cyberbezpieczeństwa. Monitorowanie za pomocą narzędzi MSZ uzupełnia całodobową obserwację i ochronę zapewnianą przez wyspecjalizowanych dostawców usług.

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Izolacja systemów i kopie zapasowe

Ministerstwo oświadczyło, że stosuje fizyczną izolację komputerów. Komputery bez połączenia sieciowego nie mogą łączyć się z internetem, a urządzeniom z dostępem do sieci nie wolno przechowywać tajnych dokumentów ani łączyć się z odizolowanymi systemami.

Do komunikacji między Tajwanem a jego placówkami zagranicznymi przewidziano dedykowane połączenia MPLS, centrum operacji bezpieczeństwa oraz mechanizm tworzenia kopii zapasowych poza główną lokalizacją. Komputery, za pośrednictwem których placówki wysyłają i odbierają niesekretne dokumenty elektroniczne, mogą być używane wyłącznie do tego celu: zabronione jest na nich przeglądanie stron internetowych oraz wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.

Resort prowadzi także coroczną inwentaryzację sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu, przenośnych nośników danych, danych oraz usług. Wycofany sprzęt musi zostać fizycznie zniszczony lub poddany magnetycznemu kasowaniu danych, aby zapobiec wyciekowi tajnych informacji.

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