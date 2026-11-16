Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu zwiększyło w tym roku budżet na przyjmowanie zagranicznych gości o ponad 150 mln nowych dolarów tajwańskich, czyli 4,57 mln dolarów amerykańskich. Resort wyjaśnił to presją dyplomatyczną Chin, pogłębianiem relacji ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą oraz wzrostem kosztów przyjmowania delegacji, informuje Taipei Times.

Proponowane wydatki wywołały pytania wśród ustawodawców, którzy zażądali oceny ich skuteczności. Następnie parlament zamroził 15 mln nowych dolarów tajwańskich z planowanego finansowania.

Argumenty ministerstwa

W raporcie dla parlamentu MSZ oświadczyło, że przyjmowanie polityków, parlamentarzystów, pracowników politycznych, ekspertów think tanków, przedstawicieli biznesu i mediów ma sprzyjać wzmacnianiu więzi dwustronnych oraz międzynarodowego poparcia dla Tajwanu. Resort dąży do zapoznania zaproszonych gości z demokracją, gospodarką, technologiami i społeczeństwem Tajwanu, a także do rozwijania wzajemnego zaufania i kanałów współpracy.

Ministerstwo twierdzi, że Chiny wykorzystują zachęty finansowe oraz celowe przenikanie do sojuszników dyplomatycznych i partnerów Tajwanu, aby zawężać jego przestrzeń międzynarodową. W odpowiedzi Tajwan planuje wzmacniać kontakty z decydentami i liderami opinii w różnych krajach.

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W MSZ zaznaczono również, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zwiększa zaangażowanie w relacje z krajami Ameryki Łacińskiej. Zdaniem resortu Tajwan powinien śledzić zmiany regionalne i możliwości współpracy, zapraszając przedstawicieli sojuszników dyplomatycznych oraz przyjaznych państw, z którymi nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych.

Koszty i wyniki programów

Główną pozycją wydatków przy zapraszaniu zagranicznych gości są bilety lotnicze, które rezerwuje się z uwzględnieniem rozkładów lotów i ich kosztów. Ministerstwo oświadczyło, że na wydatki wpływają także sytuacja międzynarodowa, inflacja, wahania kursów walut i cen ropy. Budżety na lata 2024 i 2025 nie pokrywały potrzeb resortu, dlatego tegoroczne finansowanie zrewidowano z uwzględnieniem planowanych wizyt, postępu realizacji programu i wahań kosztów.

Jako przykłady rezultatów MSZ wskazało majową wizytę byłego prezydenta Paragwaju Santiago Peñi, podczas której podpisano memoranda w dziedzinach wymiaru sprawiedliwości, cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji. Po lutowej wizycie delegacji panamskich ustawodawców we wrześniu w Zgromadzeniu Narodowym Panamy utworzono międzyparlamentarną grupę przyjaźni z Tajwanem, do której dołączyło 45 deputowanych.

W ramach ubiegłorocznego Invitation Program Tajwan przyjął 345 gości w składzie 41 delegacji z Ameryki Północnej, w pełni pokrywając ich wydatki. Resort zapewniał również lokalne wsparcie delegacjom, które finansowały podróże samodzielnie lub były organizowane przez izby handlowe.

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