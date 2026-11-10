Firma N-able tymczasowo wyłączyła chmurową wersję usługi zdalnego dostępu N-Central po tym, jak badacz cyberbezpieczeństwa ujawnił serię luk zero-day. Jak informuje TechCrunch, firma wezwała również klientów korzystających z samodzielnie wdrożonych wersji N-Central do wyłączenia własnych serwerów ze względu na ryzyko wykorzystania opublikowanych exploitów do włamania do sieci korporacyjnych.

Usługa niedostępna na czas wdrażania zabezpieczeń

W komunikacie o statusie N-able poinformowała, że chmurowy N-Central pozostanie niedostępny, dopóki firma nie podejmie niezbędnych działań w celu ochrony środowisk i wdrożenia poprawek. N-Central umożliwia klientom korporacyjnym zdalny dostęp do innych urządzeń i systemów w ramach jednej sieci oraz zarządzanie nimi.

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Badacz nazwał luki Able2Shell

Badacz cyberbezpieczeństwa Ben Bales opublikował informacje o błędach na GitHubie i nazwał je Able2Shell. Zgodnie z jego opisem we wpisie na X połączenie tych luk może umożliwić kradzież danych uwierzytelniających, tworzenie nowych kont administratorów oraz uzyskanie dostępu root do systemów N-able. Bales powiedział Bleeping Computer, że ujawnił szczegóły publicznie, ponieważ firma, jak twierdził, nie usunęła wad zgłoszonych w innym produkcie. N-able oświadczyła, że nie ma dowodów na skuteczne wykorzystanie tych luk przeciwko środowiskom jej klientów.

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