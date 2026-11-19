Archeolodzy zbadali gliniane figurki kultury natufijskiej z południowego Lewantu i odkryli na jednej z nich odciski palców dziecka oraz dorosłego. Znalezisko może wskazywać, że wykonywanie figurek było sposobem przekazywania twórczych umiejętności i wiedzy kulturowej między pokoleniami, informuje ScienceAlert.

154 fragmenty z trzech obszarów

Naukowcy przeanalizowali 154 fragmenty figuratywnych wyrobów z gliny datowanych na okres od 15 tysięcy do 11 650 lat temu. Znaleziono je na trzech stanowiskach w rejonie góry Karmel, górnej doliny Jordanu i Dolnej Galilei.

Aby odnaleźć artefakty, naukowcy przebrali dziesiątki tysięcy niewielkich bryłek wypalonej gliny i osadu o łącznej masie około 40 kilogramów. Materiały wydobywano od lat 50. XX wieku do lat 20. XXI wieku na tarasach i otwartych stanowiskach archeologicznych.

Spośród znalezisk 15 fragmentów udało się rozpoznać jako przedstawienia ludzi, gazeli i ptaków, a kolejnych 139 pozostało mniej określonych. Jedenaście z 15 rozpoznawalnych figurek przedstawia ptaki, w tym kaczki, inne ptaki wodne oraz ptaki podobne do sokołów.

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Ślady pracy dzieci

Odciski palców odkryto na dwóch figurkach, pięciu cylindrycznych wyrobach i kolejnych 50 artefaktach. Autorzy pracy nazwali ten zbiór największym znanym z okresu przedneolitycznego. Na podstawie kształtu i różnorodności odcisków przypuszczają, że w niektórych społecznościach z glinianymi przedstawieniami obcowali ludzie w różnym wieku.

Na stylizowanej figurce ludzkiego ciała z górnej doliny Jordanu zachowały się odciski dziecka i dorosłego. Badacze zaznaczają, że dzieci nie tylko dotykały gotowych przedmiotów: ślady na glinie wskazują na ich udział w formowaniu i malowaniu wyrobów.

Gliny szukano poza osadami

W glinie znaleziono również przypadkowe domieszki muszli słodkowodnych, fragmentów kości, odłupków krzemiennych i węgla drzewnego. Zdaniem autorów oznacza to, że materiału na figurki nie zbierano po prostu z osadu na terenie osad, lecz poszukiwano gliny o potrzebnej plastyczności, ziarnistości i być może barwie.

Ślady zużycia wskazują, że takich przedmiotów prawdopodobnie nie używano codziennie ani nie przekazywano jako rodzinnych pamiątek. Badanie opublikowano w czasopiśmie PLOS One.

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