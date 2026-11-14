Badanie sądowo-medyczne 46 starożytnych czaszek z obszaru królewskich pochówków w Abydos w Egipcie wykazało u 18 z nich urazy, których ludzie doznali mniej więcej w chwili śmierci. Ich cechy wskazują na możliwość celowych i potencjalnie śmiertelnych uderzeń w głowę, podaje ScienceDaily.

Pochówki przy grobowcach władców

Czaszki należały do osób pochowanych obok kompleksów pierwszych władców zjednoczonego Egiptu, wzniesionych około 3000 roku p.n.e. W pobliżu głównych królewskich grobowców archeolodzy odkryli liczne mniejsze pochówki rozmieszczone w rzędach. W niektórych przypadkach takich grobów były setki.

Podczas wykopalisk w latach 20. XX wieku archeolog Flinders Petrie przypuszczał, że pochowani mogli być sługami lub członkami królewskiego otoczenia, których zabijano po śmierci władcy. Nie zdołał znaleźć przekonujących dowodów gwałtownej śmierci. W tych pochówkach znajdowały się proste trumny, naczynia ceramiczne, miedziane narzędzia, groty i małe figurki z kości słoniowej. Inskrypcje na niektórych oznaczeniach grobów zawierały imiona i stanowiska urzędników średniego i niższego szczebla, a także rzemieślników.

Ponowne badanie dawnej kolekcji

Większość ludzkich szczątków po wykopaliskach ponownie pochowano, jednak część czaszek zachowano i przewieziono do Wielkiej Brytanii. Badaczka Roselyn Campbell z Purdue University znalazła 46 czaszek w kolekcji Duckwortha na University of Cambridge i przeanalizowała je nowoczesnymi metodami. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Frontiers in Environmental Archaeology.

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Większość wykrytych uszkodzeń stanowiły złamania liniowe. Petrie wcześniej uważał takie pęknięcia za skutek naturalnych procesów, jednak współczesna analiza określiła je jako urazy odniesione w pobliżu chwili śmierci. Na niektórych czaszkach odnotowano również ślady działania ostrego przedmiotu, w tym uraz cięty w okolicy oka.

Przyczyny śmierci pozostają nieznane

Badacze zaznaczają, że ustalenie dokładnych okoliczności śmierci jest niemożliwe. Takie złamania liniowe bardziej odpowiadają uderzeniom szerokim, płaskim przedmiotem lub ciężkim upadkom niż uderzeniom maczugą, które zwykle pozostawiają złamania wgłębione. Wersja przypadkowych upadków nie została całkowicie wykluczona, jednak silny upadek mógłby także uszkodzić inne części szkieletu, a takich obrażeń nie odnotowano w dokumentacji Petriego.

Inne pochowane osoby mogły umrzeć śmiercią naturalną lub zostać zabite metodami, które nie pozostawiają widocznych śladów na kościach, w tym przez uduszenie. Odkrycia wspierają dawną hipotezę o możliwych ofiarach z ludzi podczas pochówków wczesnodynastycznych władców, ale nie pozwalają określić przyczyny śmierci każdej osoby.

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