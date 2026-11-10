W rumuńskiej elektrowni jądrowej Cernavodă wieczorem 9 listopada zatrzymano blok energetyczny nr 1, który produkował energię elektryczną. Przygotowania do wznowienia pracy bloku nr 2 zawieszono z powodu nagłego spadku poziomu Dunaju.

Incydent w bloku niejądrowym

Zatrzymanie pierwszego bloku energetycznego spowodował incydent w konwencjonalnej, czyli niejądrowej, części elektrowni. Jak informuje Romania Insider, podobne incydenty w elektrowni zdarzały się już wielokrotnie.

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Według publikacji interwencja mająca na celu usunięcie takiego incydentu nie powinna trwać długo. Nuclearelectrica nie potwierdziła jednak, czy poziom Dunaju pozwoli na szybkie ponowne uruchomienie bloku nr 1.

Plany dotyczące drugiego bloku

Rumuńska spółka jądrowa Nuclearelectrica przywróciła produkcję w pierwszym bloku energetycznym i przygotowywała się do tego samego w drugim. Spadek poziomu rzeki wstrzymał te plany. Jednocześnie według wstępnych prognoz możliwe mogło być szybkie ponowne uruchomienie pierwszego bloku.

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