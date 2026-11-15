W japońskiej elektrowni jądrowej Fukushima-1 z basenu wypalonego paliwa reaktora nr 2 usunięto już 126 z 615 zespołów paliwowych. Spółka Tokyo Electric Power Company Holdings (Tepco) rozpoczęła operację usuwania paliwa w czerwcu. Według pracowników zaangażowanych w te prace przebiega ona bezpiecznie dzięki starannemu przygotowaniu, informuje The Japan Times.

Zdalne usuwanie paliwa

Zespoły paliwowe są usuwane z basenu za pomocą zdalnie sterowanego sprzętu. W ścianie budynku reaktora wykonano otwór, przez który specjalny system trzech dźwigów przenosi zespoły do kontenera transportowego — kasety. Następnie kontener jest wywożony z budynku reaktora.

Pracownik firmy uczestniczący w wycofywaniu elektrowni z eksploatacji i odpowiedzialny za załadunek paliwa do kaset powiedział dziennikarzom, że zespół wielokrotnie ćwiczył na makietach zespołów paliwowych. Pod względem kształtu i wagi niemal nie różniły się od prawdziwych. Według Tepco długość wysięgników dźwigów jest regulowana z dokładnością do kilku milimetrów, a usunięcie jednego zespołu zajmuje mniej niż godzinę.

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Prace wstrzymane do wiosny

Prace są wstrzymane od 19 października w celu sprawdzenia sprzętu i zapewnienia wystarczającej ilości miejsca we wspólnym basenie magazynowym elektrowni, do którego przenoszone jest usunięte paliwo. Tepco planuje wznowić operację około przyszłej wiosny i zakończyć ją do końca roku finansowego 2028.

Drugi blok, w przeciwieństwie do pierwszego i trzeciego, nie doznał eksplozji wodoru, dlatego budynek reaktora nie został znacząco uszkodzony. Jednocześnie poziom promieniowania w pobliżu basenu wypalonego paliwa pozostaje wysoki. Elektrownia jądrowa w prefekturze Fukushima została poważnie uszkodzona w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami w marcu 2011 roku i obecnie jest wycofywana z eksploatacji.

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