Po wylocie z chińskiego Shenzhen dziennikarzy towarzyszących prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi na pokładzie Air Force One poproszono o umieszczenie telefonów używanych podczas wizyty w Chinach w specjalnych torbach blokujących sygnały. Jak wyjaśniła korespondentka CBS News Jennifer Jacobs, która znajdowała się na pokładzie, było to związane z ryzykiem dla cyberbezpieczeństwa i możliwym szpiegostwem za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, informuje Jerusalem Post.

Telefony w torbach Faradaya

Dziennikarzom powiedziano, że będą mogli odebrać urządzenia po lądowaniu w Stanach Zjednoczonych. Nietypowe polecenie początkowo wywołało przypuszczenia o możliwym nieplanowanym lądowaniu lub zmianie trasy samolotu, jednak Jacobs powiązała je ze środkami bezpieczeństwa informacji.

Torby Faradaya są przeznaczone do blokowania sygnałów bezprzewodowych. Ich zastosowanie miało zmniejszyć ryzyko zainstalowania oprogramowania szpiegującego, inwigilacji lub zbierania danych za pośrednictwem urządzeń używanych w Chinach.

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Zapasowe urządzenia pracowników Białego Domu

Według Jacobs po starcie członek załogi Air Force One zebrał zapasowe telefony, z których podczas podróży korzystali pracownicy Białego Domu. Urządzenia te miały zostać zniszczone lub miały zostać z nich usunięte zapisane dane.

Jednocześnie wymóg nie dotyczył urządzeń, które dziennikarze pozostawili w ochronnych torbach na pokładzie samolotu jeszcze przed przybyciem do Chin. Niektórzy reporterzy i fotografowie przez całą podróż trzymali tam osobiste i służbowe telefony, laptopy oraz smartwatche. Osoby korzystające z zapasowych telefonów mogły ponownie używać głównych urządzeń podczas lotu powrotnego, podczas gdy inni nie mieli dostępu do telefonu komórkowego aż do lądowania.

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