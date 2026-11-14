W wyborach na gubernatora Alaski w USA zwyciężył demokrata Jonathan Kreiss-Tomkins, który wcześniej był członkiem stanowego organu ustawodawczego. Wyprzedził trzech kandydatów Partii Republikańskiej i zostanie pierwszym demokratą na stanowisku gubernatora Alaski od niemal 30 lat, informuje The Independent.

37-letni Kreiss-Tomkins, znany również jako JKT, pokonał Bernadette Wilson, byłego burmistrza Anchorage Dave'a Bronsona oraz Trega Taylora, który był prokuratorem generalnym stanu za gubernatora Mike'a Dunleavy'a. Prezydent USA Donald Trump poparł Wilson i krytykował innych republikanów za to, że nie wycofali swoich kandydatur.

Poparcie ponad podziałami partyjnymi

Tydzień przed głosowaniem Kreiss-Tomkinsa poparła republikańska senator USA Lisa Murkowski. Jego kandydaturę zatwierdziło również troje byłych gubernatorów Alaski: demokrata Tony Knowles, niezależny polityk Bill Walker i republikanin Frank Murkowski.

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W kampanii Kreiss-Tomkins podkreślał gotowość do współpracy z przedstawicielami różnych sił politycznych. Twierdził, że chce utworzyć zespół rządowy z udziałem republikanów, demokratów i polityków niezależnych. Po ogłoszeniu zwycięstwa powiedział, że wyborcy chcieli zmian i władz zdolnych do działania ponad partyjnymi podziałami.

Priorytety kampanii

Kreiss-Tomkins skoncentrował kampanię na kosztach życia i pełnym finansowaniu szkół publicznych. Opowiadał się również za tym, aby wszyscy producenci ropy i gazu płacili podatek dochodowy od osób prawnych, oraz proponował wprowadzenie moratorium na nowe centra danych, dopóki stanowi ustawodawcy nie przyjmą zasad ich rozwoju.

Wśród problemów stanu polityk wymienił system promowy, którego trasy do wielu społeczności w południowo-wschodniej Alasce zostały znacznie ograniczone. Według niego kampanię wsparło ponad 10 tysięcy darczyńców. W otwartych prawyborach w sierpniu Kreiss-Tomkins zajął pierwsze miejsce, a inny demokrata, Tom Begich, później wycofał się z wyścigu. Jego sztab oświadczył, że najsilniejszą drogą do zwycięstwa jest zjednoczenie demokratycznych wyborców, darczyńców i zasobów wokół jednego kandydata.

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