Wyborcy w amerykańskim stanie Alaska, według prognozy Decision Desk HQ (DDHQ), odrzucili inicjatywę dotyczącą zniesienia systemu głosowania preferencyjnego i otwartych prawyborów. Głosowanie przeciwko Ballot Measure 2 ma utrzymać obecne zasady prawyborów i wyborów powszechnych, a także przepisy dotyczące finansowania kampanii wyborczych.

Jak informuje The Hill, Alaska wprowadziła te zasady po głosowaniu w 2020 roku i po raz pierwszy zastosowała je podczas cyklu wyborczego w 2022 roku. Wówczas weszły również w życie nowe wymogi dotyczące finansowania kampanii wyborczych.

Jak działa system

W głosowaniu preferencyjnym wyborcy szeregują kandydatów według własnych preferencji. Jeżeli po pierwszym liczeniu żaden kandydat nie uzyska ponad 50% głosów pierwszego wyboru, kandydat z najmniejszym poparciem zostaje wyeliminowany, a głosy jego wyborców są rozdzielane zgodnie z ich drugim wyborem.

Alaska stosuje również otwarte prawybory w systemie „top-4”: wszyscy kandydaci, niezależnie od przynależności partyjnej, znajdują się na jednej karcie do głosowania. Do wyborów powszechnych przechodzi czterech kandydatów, którzy uzyskali największe poparcie. Alaska i Maine są jedynymi stanami USA, w których głosowanie preferencyjne stosuje się w skali całego stanu.

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Próby zniesienia zasad

W 2024 roku podobna propozycja zniesienia systemu została odrzucona różnicą mniejszą niż jeden punkt procentowy ogólnej liczby głosów. Obecną inicjatywę popierali gubernator Alaski Mike Dunleavy, członek Izby Reprezentantów Nick Begich i prezydent Donald Trump.

Zwolennicy obecnego systemu uważają, że pomaga on uniknąć rozproszenia głosów między kandydatów oraz pojawiania się kandydatów psujących wynik. Jego przeciwnicy, wśród których byli republikańscy liderzy stanu, twierdzili, że mechanizm jest zbyt skomplikowany dla wyborców.

Podczas wyborów uzupełniających do Izby Reprezentantów w 2022 roku około jedna piąta wyborców Begicha nie wskazała drugiego wyboru, gdy przegrał on z demokratką Mary Peltolą. Według prognozy DDHQ głosowanie przeciwko Ballot Measure 2 utrzymuje otwarte prawybory i głosowanie preferencyjne w wyborach powszechnych.

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