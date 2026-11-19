W USA dwa pokładowe myśliwce F-35C Lightning II zakończyły pierwsze próby startów i lądowań na pokładzie przyszłego lotniskowca USS John F. Kennedy (CVN 79), drugiego okrętu typu Gerald R. Ford. Według Lockheed Martin, cytowanego przez AeroTime, podczas 11-dniowej kampanii samoloty wykonały 122 starty z katapulty i 122 lądowania z użyciem urządzeń hamujących w ramach 34 lotów.

W próbach uczestniczyły dwa F-35C z bazy lotniczej Patuxent River w stanie Maryland. Pierwsze lądowanie F-35C z użyciem urządzeń hamujących na pokładzie Kennedy odbyło się 13 października 2026 roku, w 251. rocznicę utworzenia Marynarki Wojennej USA. Lockheed Martin nie podał dat rozpoczęcia i zakończenia całej kampanii testowej.

Testowanie systemów startu i lądowania

Lotniskowce typu Gerald R. Ford są wyposażone w elektromagnetyczny system startu samolotów EMALS oraz zaawansowany system urządzeń hamujących AAG. W przeciwieństwie do okrętów typu Nimitz, na których stosuje się katapulty parowe, systemy te zaprojektowano, aby zapewnić dokładniejszą kontrolę startów i lądowań samolotów.

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Podczas kampanii inżynierowie zbierali dane, aby zweryfikować oprogramowanie i instalację EMALS oraz AAG, ocenić obciążenia F-35C podczas startów i lądowań, a także potwierdzić modele strukturalne samolotu. Wyniki mają posłużyć do przygotowania biuletynów dotyczących startów i lądowań, które określają warunki oraz ograniczenia eksploatacyjne dla konkretnego typu samolotu na lotniskowcu.

Przygotowanie okrętu do przekazania Marynarce Wojennej

Próby morskie były kontynuacją testów naziemnych, które trwały od stycznia 2024 roku do maja 2025 roku. Lockheed Martin poinformował również o pierwszym zastosowaniu oprogramowania F-35 Block 4 w warunkach morskich na lotniskowcu, nie precyzując testowanej wersji tego oprogramowania.

USS John F. Kennedy wyszedł w morze na próby stoczniowe 28 stycznia 2026 roku, a w sierpniu zakończył próby odbiorcze. 29 września HII ogłosiła wstępne przyjęcie okrętu, co pozwoliło Marynarce Wojennej USA rozpocząć dalsze testy na morzu, podczas gdy stoczniowiec kończy pozostałe prace. Oficjalne przekazanie lotniskowca flocie zaplanowano na wiosnę 2027 roku.

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