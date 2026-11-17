W pobliżu wyspy North Bimini na Bahamach zginęło dwoje obywateli USA — 38-letni mężczyzna i 40-letnia kobieta. Grupa pływaków została porwana przez silny prąd w pobliżu południowej części wyspy, niedaleko portu Bimini, poinformował The Independent.

Pływacy znaleźli się poza strefą ostrzegawczą

Według Królewskiej Policji Bahamów grupa pływała poza obszarem oznaczonym znakiem ostrzegającym przed silnymi prądami. Policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu krótko przed godz. 15:00 i przybyła na południowy kraniec North Bimini, w pobliżu portu Bimini.

Na miejscu policję poinformowano, że prąd porwał kilku członków grupy. Część pływaków uratował prom, jednak mężczyzna i kobieta stracili przytomność, zanim wyciągnięto ich z wody.

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Policja wszczęła śledztwo

Poszkodowanym udzielono resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a następnie medycy kontynuowali działania reanimacyjne w najbliższej placówce medycznej. Lekarz stwierdził zgon obu osób krótko przed godz. 16:00.

Policja wszczęła śledztwo w sprawie zgonów i zaznaczyła, że nie podejrzewa, aby zdarzenie miało charakter przestępczy. Władze nie ujawniły jeszcze nazwisk zmarłych.

To drugi w ostatnich tygodniach prawdopodobny przypadek utonięcia w pobliżu North Bimini. W październiku zginęła tam 36-letnia Brytyjka Lianne Gregory, która podczas wycieczki snorkelingowej próbowała uratować dwóch synów porwanych przez wodę.

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