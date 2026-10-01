Na Bahamach, w pobliżu południowego krańca wyspy Bimini, zginęła 36-letnia Brytyjka, która skoczyła z łodzi do wody, próbując uratować swoich synów. Chłopców udało się uratować, jednak kobieta zniknęła pod wodą, informuje Interia.

Synów porwał prąd

Według męża zmarłej dzieci zostały porwane przez silny prąd. Kobieta ruszyła im na pomoc. Później wyciągnięto ją z wody i przewieziono do przystani promowej, gdzie przeprowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową.

Mąż kobiety napisał w mediach społecznościowych, że zginęła, ratując dzieci. Zaznaczył również, że ich synowie byli świadkami tragedii. Rodzina prawdopodobnie przyjechała na Bahamy jako turyści. Zmarła pochodziła ze Stapleford w brytyjskim hrabstwie Nottinghamshire.

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Policja przeprowadzi śledztwo

Policja Bahamów poinformowała, że we wtorek krótko po 10:00 czasu lokalnego otrzymała zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie w pobliżu przystani promowej North Bimini. Po próbach resuscytacji przewieziono ją do lokalnej placówki medycznej, gdzie stwierdzono zgon.

Funkcjonariusze poinformowali, że zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, oraz zaznaczyli, że wstępnie nic nie wskazuje na udział osób trzecich. Rzecznik brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych oświadczył, że resort kontaktuje się z policją Bahamów i udziela wsparcia rodzinie zmarłej.

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