Nowe amerykańskie myśliwce F-15EX Eagle II przybyły w niedzielę do bazy lotniczej Kadena w japońskiej prefekturze Okinawa w celu stałego bazowania. Poinformował o tym The Japan Times, powołując się na 18. Skrzydło Sił Powietrznych USA.

Zastąpienie F-15C/D

Kadena stała się pierwszą zagraniczną bazą Sił Powietrznych USA, która otrzymała samoloty F-15EX wyposażone w nowoczesne systemy walki radioelektronicznej. Przybycie nowych samolotów oznacza nowy etap wymiany floty F-15C/D w bazie.

Etapowe wycofywanie myśliwców F-15C/D z Kadeny rozpoczęło się w listopadzie 2022 roku. W 18. Skrzydle oświadczono, że F-15EX rozszerzą możliwości bazy w zakresie prowadzenia operacji przeciwdziałania lotnictwu przeciwnika oraz wzmocnią wysunięte zdolności Sił Powietrznych USA.

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Współpraca z Japonią

Według skrzydła nowe myśliwce będą również wspierać wspólną gotowość z Japońskimi Powietrznymi Siłami Samoobrony. Dowódca 18. Skrzydła, generał brygady John Gallemore, nazwał przybycie F-15EX ważnym kamieniem milowym dla amerykańskiego lotnictwa w regionie Pacyfiku.

Jak zaznaczył, stała obecność tych samolotów w Kadenie ma wzmocnić zdolność USA do odstraszania agresji, reagowania na pojawiające się zagrożenia oraz obrony Japonii wspólnie z sojusznikami i partnerami.

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