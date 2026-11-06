W szpitalu w Sydney zmarła 90-letnia Eva Geller, która została ranna podczas ataku z użyciem broni palnej na plaży Bondi Beach 14 grudnia 2025 roku. Od tamtego czasu kobieta wielokrotnie przechodziła leczenie z powodu obrażeń odniesionych w ataku, informuje The Guardian.

Leczenie po zranieniu

Według wysokiego rangą źródła w społeczności żydowskiej Geller niedawno ponownie trafiła do szpitala po tym, jak rozwinęła się u niej infekcja. Tam doznała udaru i zmarła.

Pogrzeb zaplanowano na poniedziałek. Przedstawiciel rodziny poprosił o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym czasie.

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Policja Nowej Południowej Walii oświadczyła, że wie o śmierci kobiety, oczekuje na dodatkowe informacje i współpracuje z biurem koronera. Premier Nowej Południowej Walii Chris Minns nazwał wiadomość o śmierci Geller bolesną i złożył kondolencje jej rodzinie oraz społeczności żydowskiej.

Okoliczności ataku

Podczas obchodów Chanuki na Bondi Beach 14 grudnia 2025 roku 24-letni Navid Akram i jego 50-letni ojciec Sajid Akram otworzyli ogień. W ataku zginęło 15 osób, a kolejnych 40 zostało rannych.

Policja zastrzeliła Sajida Akrama na miejscu zdarzenia. Navidowi Akramowi postawiono 78 zarzutów, w tym 15 zarzutów morderstwa oraz jeden zarzut popełnienia aktu terrorystycznego. Śledczy przypuszczają, że atak mógł być inspirowany przez grupę Państwo Islamskie; sprawa jest rozpatrywana przez sąd.

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