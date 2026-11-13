Na klimatycznym szczycie ONZ COP31 w Antalyi w Turcji delegaci ze 103 firm i stowarzyszeń branżowych przewyższyli liczebnie przedstawicielstwa szeregu krajów najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu. Wynika to z analizy koalicji Kick Big Polluters Out (KBPO), informuje Health Policy Watch.

Według wyliczeń koalicji, wśród 103 grup 60 reprezentuje branżę paliw kopalnych. Liczba ich przedstawicieli przewyższa delegację Saint Vincent i Grenadyn 100-krotnie, Nigru 25-krotnie, Filipin ośmiokrotnie, a Nepalu sześciokrotnie. KBPO umieściła te organizacje na liście ze względu na ich działalność lobbingową, którą think tank InfluenceMap ocenia jako niezgodną z polityką klimatyczną lub utrudniającą jej realizację.

Kto znalazł się w delegacjach

Największą reprezentację miało Międzynarodowe Stowarzyszenie Handlu Emisjami — 29 osób. BNP Paribas zarejestrował 22 uczestników, HSBC — 19, Amazon — 12, a ExxonMobil — 13. Większość przedstawicieli otrzymała przepustki dla gości, których rządy dopuszczają poza oficjalnymi delegacjami, lub weszła za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Kolejne 45 osób było gośćmi Turcji jako kraju-gospodarza, a 31 przedstawicieli należało do oficjalnych państwowych delegacji negocjacyjnych.

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Koalicja zaznaczyła również, że na szczyt zarejestrowało się 30 ze 100 banków, które w największym stopniu finansują paliwa kopalne. Według bazy Banking on Climate Chaos banki te łącznie przekazały branży ponad 2,2 bln dolarów w latach 2021–2025 — niemal 40% światowego finansowania bankowego paliw kopalnych w tym okresie.

Postulat ograniczenia wpływu lobbystów

KBPO, a także organizacje kobiece, młodzieżowe i związkowe uczestniczące w procesie ONZ, wzywają do wprowadzenia obowiązkowych zasad dotyczących konfliktu interesów, aby najwięksi truciciele nie wpływali na negocjacje. Przedstawiciel Pro Public/Friends of the Earth Nepal, Prakash Dalal, oświadczył, że nie można godzić się na nieproporcjonalną przestrzeń przyznawaną lobbystom przemysłowym w porównaniu ze społeczeństwem obywatelskim i delegacjami państw.

W poprzednich latach KBPO również odnotowywała znaczną obecność przedstawicieli branży paliw kopalnych na konferencjach klimatycznych ONZ: 2456 osób na COP28 w Dubaju, 1773 na COP29 w Baku i 1602 na COP30 w Belém. Na COP30 oznaczało to jednego przedstawiciela branży na każdych 25 uczestników szczytu.

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