Na konferencji klimatycznej COP31 w Antalyi w Turcji 13 listopada uruchomiono zalecenia dotyczące zapewnienia wiarygodności informacji o zmianie klimatu, które ludzie otrzymują za pośrednictwem sztucznej inteligencji. Dokument Priorities for Action on AI and Climate Information Integrity przedstawiła Globalna Inicjatywa na rzecz Rzetelności Informacji o Zmianie Klimatu, której współprzewodniczą ONZ, UNESCO i Brazylia, informuje UN News.

Wymogi dla firm i państw

Zalecenia wzywają firmy z branży AI do oceny, jak ich systemy wpływają na rzetelność informacji klimatycznych. Proponuje się im również publikowanie wyników takich ocen oraz ujawnianie danych o zużyciu energii, a także o śladzie węglowym, wodnym i gruntowym.

Państwom proponuje się uwzględnienie kwestii rzetelności informacji w krajowych strategiach dotyczących sztucznej inteligencji i planach klimatycznych. Dokument opiera się na prawach człowieka i rozwija postanowienia Deklaracji z Belém w sprawie rzetelności informacji dotyczących zmiany klimatu, przedstawionej podczas COP30 w Brazylii, a także Globalnych zasad ONZ dotyczących rzetelności informacji.

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Ryzyko dezinformacji podczas katastrof

Współprzewodniczący inicjatywy zauważyli, że coraz więcej osób korzysta z AI do wyszukiwania informacji klimatycznych. Jednocześnie Niezależny Międzynarodowy Panel Naukowy ds. AI, utworzony w ubiegłym roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ostrzegał, że technologiom łatwiej jest tworzyć spójny tekst niż tekst zgodny z faktami.

Ryzyko wzrasta podczas katastrof klimatycznych, gdy obrazy i nagrania wideo stworzone przez AI mogą rozprzestrzeniać się szybciej niż oficjalne ostrzeżenia. Partnerzy inicjatywy wezwali również do większych inwestycji w informacje pomagające ludziom zrozumieć zmianę klimatu i podejmować działania. Niemcy zobowiązały się już przekazać ponad 2,2 mln dolarów na badania, opracowanie strategii komunikacyjnych i kampanie informacyjne.

Tego samego dnia zaprezentowano Kartę rzetelności informacji klimatycznych w reklamie, mającą przeciwdziałać między innymi monetyzacji dezinformacji i negowania zmian klimatu. Karta wzywa do przejrzystości w łańcuchu dostaw reklam, aby reklamodawcy mogli widzieć miejsca emisji reklam przy poszanowaniu prywatności użytkowników. COP31 potrwa do 20 listopada.

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