Szczyt klimatyczny ONZ COP31 w Turcji nie osiągnął konsensusu w sprawie dalszych działań przeciw zmianie klimatu. Dziesiątki państw sprzeciwiły się zaproponowanemu tekstowi końcowemu, ponieważ nie wspomniano w nim o paliwach kopalnych — węglu, ropie i gazie — ani nie przewidziano zwiększenia wsparcia finansowego dla państw najbardziej dotkniętych skutkami ocieplenia, informuje The Independent.

Finansowanie adaptacji

Państwa szczególnie narażone domagały się, aby bogatsze kraje, które według źródła ponoszą większą odpowiedzialność za kryzys klimatyczny, aktywniej finansowały transformację i wzmacnianie infrastruktury chroniącej przed klęskami żywiołowymi. Szczyt nie przyniósł porozumienia w sprawie zwiększenia wsparcia, podziału zobowiązań finansowych między państwami ani realizacji już złożonych obietnic.

Klimatolożka Katharine Hayhoe z The Nature Conservancy zauważyła, że bez bardziej dostępnego finansowania trudniej będzie tworzyć systemy wczesnego ostrzegania, w tym w Nepalu, który w tym roku ucierpiał wskutek powodzi. Państwom wyspiarskim dotkniętym podnoszeniem się poziomu morza również może zabraknąć środków na projekty ochronne.

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Inicjatywy poza ONZ

Jednocześnie inicjatywy klimatyczne są kontynuowane na poziomie poszczególnych państw, regionów, ludów rdzennych i władz lokalnych. Prawie 60 państw wzięło udział w pierwszej Międzynarodowej Konferencji na rzecz Odejścia od Paliw Kopalnych, która odbyła się w tym roku w Kolumbii. Następną konferencję zaplanowano na przyszły rok w Tuvalu.

Według niezależnej organizacji Climate Action Tracker postęp w ograniczaniu globalnego ocieplenia faktycznie zatrzymał się w ciągu ostatnich pięciu lat. Organizacja uważa, że świat niemal na pewno przekroczy cel porozumienia paryskiego, czyli ograniczenie ocieplenia do 1,5°C w porównaniu z poziomem przedindustrialnym. Nawet przy realizacji wszystkich obecnych zobowiązań państw temperatura globalna może wzrosnąć o 2,6°C do końca stulecia — wynika z raportu.

Dyrektorka wykonawcza Climate Action Network International Tasneem Essop obarczyła odpowiedzialnością za fiasko negocjacji kraje rozwinięte. Jak stwierdziła, osłabiły one działania, które mogłyby pomóc chronić ludzi przed skutkami kryzysu klimatycznego.

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