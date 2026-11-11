Na szczycie klimatycznym COP31 w Turcji światowi liderzy wezwali do pilniejszych i bardziej zdecydowanych działań przeciwko globalnemu ociepleniu. Formalne negocjacje rozpoczęły się po roku śmiertelnych powodzi, fal upałów i innych klęsk żywiołowych, które szczególnie dotykają państwa znajdujące się w trudnej sytuacji, poinformował Asharq Al-Awsat.

W szczycie nie uczestniczyli przywódcy trzech największych krajów emitujących zanieczyszczenia — Chin, USA i Indii, które łącznie odpowiadają za ponad połowę światowych emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie na konferencji występuje ponad 70 światowych liderów, wysokich urzędników i przedstawicieli ONZ.

Wezwania do szybkich działań

Sekretarz generalny ONZ António Guterres oświadczył, że negocjacje powinny koncentrować się na zakończeniu zależności od paliw kopalnych, adaptacji do cieplejszego klimatu, zwiększeniu wsparcia finansowego dla biedniejszych krajów oraz współpracy międzynarodowej.

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Prezydent Palau Surangel Whipps Jr. podkreślił, że państwa wyspiarskie cierpią z powodu kryzysu, do którego powstania niemal się nie przyczyniły. Prezydent Sfederowanych Stanów Mikronezji Wesley Simina poinformował o nieodwracalnych stratach raf koralowych, które chronią wybrzeża, wspierają rybołówstwo i mają znaczenie dla lokalnych społeczności. Jak zaznaczył, każda część stopnia ocieplenia ma znaczenie, dlatego działania muszą być nie tylko zakrojone na szeroką skalę, ale także szybkie.

Luka między planami a działaniami

Według oceny corocznego indeksu efektywności polityki klimatycznej Germanwatch i New Climate Institute, luka między planami klimatycznymi państw a faktycznymi redukcjami emisji powiększa się. Naukowcy uważają, że globalne ocieplenie prawdopodobnie przekroczy 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej — granicę, której ograniczenie było celem porozumienia paryskiego z 2015 roku.

Dyrektorka generalna Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji Amy Pope oświadczyła, że zmiana klimatu przesiedliła niemal 30 milionów ludzi w 2025 roku. Wezwała do zwiększenia finansowania programów adaptacyjnych oraz wzmacniania odporności społeczności stojących w obliczu największych zagrożeń.

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