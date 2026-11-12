W Korei Południowej były członek Rady Miasta Seulu Lee Jong-bae złożył na policji zawiadomienie przeciwko posłance rządzącej Partii Demokratycznej Choi Min-hee. Powodem były jej wypowiedzi o fotoreporterach, których polityczka nazwała „stadem hien” w grupowym czacie ze swoimi zwolennikami.

Jak podaje Korea Herald, Choi opatrzyła zdjęcie dziennikarzy twierdzeniem, że rzekomo próbują oni uchwycić „niezgodę” wewnątrz partii. Chodziło o akredytowanych pracowników prasy relacjonujących walne zgromadzenie posłów partii w Zgromadzeniu Narodowym.

Skarga i reakcja mediów

Lee Jong-bae, który wcześniej reprezentował opozycyjną Partię Władzy Ludu w Radzie Miasta Seulu, oskarżył posłankę o rozpowszechnianie fałszywych twierdzeń o dziennikarzach wykonujących swoją pracę. Koreańskie Stowarzyszenie Fotoreporterów również zapowiedziało zamiar zwrócenia się do organów ścigania.

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Organizacja uznała porównanie reporterów do zwierząt oraz oskarżenie ich o próbę podżegania do wewnątrzpartyjnego konfliktu za jawną obrazę dziennikarzy. Zaznaczono, że takie komentarze mogą kształtować negatywne nastawienie do prasy i stwarzać zagrożenia dla wolności mediów. Koreańskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Wideo oświadczyło, że opublikowana korespondencja pokazuje silną wrogość wobec prasy.

Przeprosiny partii

Choi później przeprosiła za swoje słowa, jednak została skrytykowana zarówno przez partię opozycyjną, jak i przedstawicieli własnej formacji politycznej. Poseł Partii Demokratycznej Kim Woo-young stwierdził, że komentarz Choi przeczy jej wcześniejszej działalności na rzecz obrony wolności i niezależności mediów.

Przewodniczący Partii Demokratycznej Kim Min-seok również przeprosił społeczeństwo w imieniu partii. Podkreślił, że media pracują w imieniu ludzi, nawet jeśli politykom może nie podobać się ich relacjonowanie wydarzeń.

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