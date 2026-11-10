W bazach lotniczych RAF Lakenheath i RAF Mildenhall w Anglii wprowadzono wzmocnione środki ochrony sił USA. Amerykański urzędnik poinformował o tym The War Zone po tym, jak obserwatorzy odnotowali nietypową aktywność samolotów w bazie Mildenhall.

Według urzędnika dodatkowe środki obowiązują w obu bazach, w których stacjonują samoloty Sił Powietrznych USA. Amerykańskie wojsko stale ocenia różne czynniki wpływające na ochronę obiektów, personelu i ich rodzin, a także współpracuje z brytyjskimi partnerami, aby ograniczyć skutki takich restrykcji dla lokalnej społeczności.

Szczegółów środków nie ujawniono

Przedstawiciel USA nie sprecyzował, jakie dokładnie kroki podjęto, powołując się na względy bezpieczeństwa operacyjnego. Dowództwo Sił Powietrznych USA w Europie i Afryce również odmówiło komentarza na temat konkretnych środków i przemieszczeń samolotów.

Jednocześnie dowództwo oświadczyło, że amerykańskie samoloty mogą przemieszczać się między bazami i innymi miejscami stacjonowania z różnych powodów, w tym na potrzeby ćwiczeń lub wykonywania rzeczywistych zadań.

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Nietypowe przemieszczenia samolotów

Według konta DefenceGeek, które śledzi loty na podstawie otwartych źródeł, kilka samolotów KC-135 opuściło RAF Mildenhall i skierowało się do Spangdahlem w Niemczech lub do Prestwick w Szkocji. Konwertoplany CV-22B, według tych danych, przeleciały z Mildenhall do Lakenheath.

RAF Lakenheath tego samego dnia opublikowała apel do społeczności, wzywając do zgłaszania podejrzanej aktywności, w tym nieautoryzowanych lotów dronów w pobliżu obszaru trzech baz. Nie sprecyzowano związku tego komunikatu ze wzmocnionymi środkami bezpieczeństwa.

RAF Mildenhall jest bazą 100. Skrzydła Tankowania Powietrznego, które eksploatuje samoloty KC-135 Stratotanker. Stacjonują tam również samoloty rozpoznawcze RC-135V/W Rivet Joint, konwertoplany CV-22 Osprey oraz samoloty operacji specjalnych MC-130J Commando II. W RAF Lakenheath stacjonują myśliwce F-15E Strike Eagle i F-35A Lightning II.

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