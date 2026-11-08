Władze hiszpańskiej wyspy El Hierro na Wyspach Kanaryjskich ogłosiły stan wyjątkowy i zwróciły się o pomoc do rządu w Madrycie z powodu gwałtownego wzrostu liczby migrantów i uchodźców przybywających łodziami.

Od początku listopada na wyspę przybyło ponad 3300 osób na około 30 łodziach. El Hierro liczy około 11 400 mieszkańców. Przewodniczący rady wyspy Alpidio Armas oświadczył, że lokalne władze są zaniepokojone gwałtownym wzrostem liczby przyjazdów i potrzebują współpracy z organami wyższego szczebla.

Tymczasowe zakwaterowanie i obciążenie szpitala

Urzędnicy szukają tymczasowego zakwaterowania dla nowo przybyłych. Według Armasa warunki w szpitalu na wyspie stały się nieakceptowalne z powodu obciążenia. Regionalny lider Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo nazwał sytuację całkowicie nie do utrzymania.

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Jak informuje Al Jazeera, w pierwszych sześciu dniach listopada morskie służby ratunkowe uratowały w pobliżu Wysp Kanaryjskich 3261 migrantów i uchodźców. Clavijo zaznaczył, że tempo przyjazdów zbliża się do rekordowych poziomów z 2024 roku, a w niektóre dni było nawet wyższe. Do operacji migracyjnych skierowano autobusy, a personel medyczny sprowadzono z innych wysp.

Śmiertelny szlak przez Atlantyk

Atlantycki szlak z Afryki Zachodniej na Wyspy Kanaryjskie jest jednym z najbardziej śmiercionośnych szlaków migracyjnych na świecie. W tym tygodniu na łodzi płynącej do archipelagu znaleziono ciała dwóch osób. Kolejne pięć osób, według relacji ocalałych, prawdopodobnie zginęło podczas podróży. W ostatnich tygodniach w pobliżu wysp zginęło co najmniej dziewięciu migrantów lub uchodźców.

W 2024 roku liczba przyjazdów na Wyspy Kanaryjskie przekroczyła 46 tysięcy. Od stycznia do października drogą morską przybyło 13 327 nieregularnych migrantów i uchodźców — o 5,5% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Patrole w pobliżu Senegalu, Mauretanii i Maroka przesunęły punkty wypłynięcia dalej na południe, między innymi do Gambii, Gwinei Bissau i Gwinei, co wydłuża przeprawy morskie.

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