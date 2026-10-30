Na Filipinach po umiarkowanie wybuchowej erupcji wulkanu Mayon podniesiono poziom zagrożenia wulkanicznego do trzeciego i wezwano do ewakuacji w promieniu sześciu kilometrów.

Ostrzeżenie przed zagrożeniem wulkanicznym

Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii PHIVOLCS poinformował, że sama erupcja była podstawą do podniesienia poziomu zagrożenia. Według Anadolu Agency nad kraterem uniósł się gęsty słup popiołu o wysokości około 3 tysięcy metrów.

Umiarkowany wiatr przeniósł pióropusz popiołu na zachód-południowy zachód. Opad popiołu jest oczekiwany w społecznościach Daraga, Guinobatan i sąsiednich gminach prowincji Albay.

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Ryzyko spływów lawy

PHIVOLCS wyjaśnił, że trzeci poziom zagrożenia ustanawia się przy utrzymującym się wzroście sejsmiczności wulkanicznej, a także silnych i znaczących pod względem objętości emisjach pary i popiołu. Według oceny instytutu Mayon wszedł w nową fazę erupcji magmatycznej, dlatego w najbliższych dniach lub tygodniach rośnie prawdopodobieństwo spływów lawy.

Instytut ostrzegł również przed zagrożeniem ze strony spływów lawy, obrywów skalnych i innych zagrożeń wulkanicznych. Wulkan Mayon znajduje się w prowincji Albay, w regionie Bicol na południu wyspy Luzon.

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