W Japonii trwają poszukiwania chińskiego turysty w wieku około 20 lat, który zaginął podczas samotnej wspinaczki na górę Fudżi. Według japońskiej stacji telewizyjnej TV Asahi mężczyzna wyruszył na górę sam w niedzielę rano i od tego czasu nie nawiązał kontaktu.

Poszukiwania na górze Fudżi

Jak informuje ECNS, akcja poszukiwawcza rozpoczęła się we wtorek rano. Zaangażowano w nią policję, strażaków i innych pracowników służb ratunkowych. ECNS opublikował informację 12 listopada, powołując się na TV Asahi, która poinformowała o zaginięciu mężczyzny w środę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W chwili publikacji informacji przez ECNS turysta nie został odnaleziony. Według TV Asahi może znajdować się w niebezpieczeństwie.

Pomoc dla rodziny

Ambasada Chin w Japonii poinformowała, że rodzina zaginionego planuje przyjechać do Japonii, aby uczestniczyć w poszukiwaniach. Placówka dyplomatyczna udziela również rodzinie pomocy.

Czytaj nas na