Na platformie gazowej SPD14D w fazie 14 złoża Południowy Pars w Iranie wybuchł pożar. Z platformy ewakuowano cały personel jako środek ostrożności, informuje Anadolu Agency.

Pożar opanowano

Spółka Pars Oil and Gas Company oświadczyła, że służby operacyjne i zespoły bezpieczeństwa zdołały opanować ogień. Wiceminister ropy naftowej Iranu poinformował o całkowitej ewakuacji platformy dla bezpieczeństwa inżynierów, według półoficjalnej agencji Fars.

Urzędnik oświadczył również, że sytuacja jest pod kontrolą. Władze ustalają przyczynę pożaru; wśród możliwych wyjaśnień rozważają wyciek gazu lub incydent podczas eksploatacji.

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Wydobycie gazu

Według wiceministra platforma SPD14D zapewnia 14,5 mln metrów sześciennych gazu z całkowitego wydobycia Południowego Pars, które przekracza 700 mln metrów sześciennych. Nie było natychmiastowych doniesień o poszkodowanych.

Południowy Pars w zatoce jest największym złożem gazowym Iranu i ważnym źródłem krajowych dostaw gazu. Iran dzieli to złoże z Katarem, gdzie jest ono znane jako Pole Północne.

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