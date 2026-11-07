Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie, są ofiary śmiertelne — RMF24

Na Rynku Głównym w Krakowie w Polsce doszło do strzelaniny. Według RMF24, w wyniku incydentu są ofiary śmiertelne i kilka osób rannych. Portal poinformował, że na miejscu trwa akcja ratunkowa, a na placu wylądował śmigłowiec LPR.

Relacje świadków

Informacja o incydencie wpłynęła na gorącą linię RMF FM. RMF24 pisze, że według świadków przez Rynek Główny przejechał czarny samochód, z którego napastnicy strzelali do przypadkowych osób. Dane dotyczące samochodu i napastników opierają się na relacjach świadków.

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Uszkodzenia podczas incydentu

Według informacji portalu uszkodzony został jeden ze sklepów, a także tramwaj komunikacji miejskiej. W komunikacie nie sprecyzowano liczby zabitych i rannych. Nie podano również okoliczności strzelaniny ani informacji o napastnikach. RMF24 zaznacza, że materiał jest aktualizowany.

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