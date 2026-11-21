Podczas wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Kataru, który odbędzie się w przyszły weekend na torze Lusail, kierowcy będą mogli przejechać nie więcej niż 27 okrążeń na jednym komplecie opon. Ograniczenie wprowadzono z powodu obaw o integralność opon Pirelli na szybkim torze z serią długich zakrętów — informuje BBC Sport.

Co najmniej dwa pit-stopy

Wyścig w Katarze liczy 57 okrążeń, dlatego zespoły będą musiały wykonać co najmniej dwa pit-stopy. Podobne ograniczenie obowiązywało także w ubiegłym roku, gdy na każdym komplecie można było pokonać do 25 okrążeń.

Limit będzie uwzględniał łączny przebieg danego kompletu we wszystkich sesjach. Oznacza to, że okrążenia przejechane na nim podczas treningów wolnych lub kwalifikacji zmniejszą liczbę okrążeń dostępnych dla tego kompletu w wyścigu.

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Jak będą liczone okrążenia

Pirelli poinformowało, że zwiększenie limitu z 25 do 27 okrążeń umożliwiły niższe poziomy docisku bolidów z 2026 roku w porównaniu z maszynami z 2025 roku, a także dodatkowe wzmocnienie konstrukcji opon.

Do limitu będą zaliczane okrążenia przejechane za samochodem bezpieczeństwa lub w trybie wirtualnego samochodu bezpieczeństwa. W Grand Prix uwzględnione zostaną wszystkie okrążenia od sygnału startowego do flagi w szachownicę, ale nie okrążenia rozpoznawcze, formujące i po zakończeniu wyścigu. W innych sesjach nawet rozpoczęte, lecz nieukończone okrążenie zostanie zaliczone jako pełne.

To już trzeci przypadek w ciągu czterech lat, gdy Pirelli wprowadza ograniczenia dotyczące czasu używania opon w Katarze. Firma nazwała ten środek zapobiegawczym, wiążąc go z wysokimi obciążeniami energetycznymi i temperaturowymi opon, a także zużyciem bieżnika na torze Lusail.

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