Na kanadyjskim rynku giełdy kryptowalut Kraken bitcoin w nocy z piątku na sobotę na krótko potaniał do 24 250 dolarów kanadyjskich, czyli około 17 tys. dolarów amerykańskich. Było to niemal o 70% mniej niż światowe ceny spot w tamtym momencie. Jak podaje CoinDesk, giełda nie anuluje transakcji przeprowadzonych po anormalnych cenach.

Spadek na parach kanadyjskich

W piątek po południu bitcoin na kanadyjskim rynku Kraken był notowany w pobliżu 83 800 dolarów kanadyjskich, podczas gdy na parze z dolarem amerykańskim jego cena wynosiła około 58 300 dolarów. Około godz. 15:00 czasu wschodniego USA na kanadyjskich parach handlowych rozpoczęła się presja sprzedażowa: w ciągu niespełna godziny cena bitcoina spadła poniżej 70 tys. dolarów kanadyjskich, a do godz. 19:00 — poniżej 50 tys.

Minimum na poziomie 24 250 dolarów kanadyjskich odnotowano krótko po godz. 03:00 w sobotę w ramach 976 oddzielnych transakcji. Jednocześnie na dolarowym rynku Kraken bitcoin kosztował około 57 700 dolarów amerykańskich, choć wcześniej tej nocy spadł do dwuletniego minimum wynoszącego 55 100 dolarów.

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Odizolowane księgi zleceń

Kraken korzysta z oddzielnych ksiąg zleceń dla każdej waluty fiducjarnej. Dlatego traderzy kupujący lub sprzedający aktywa za dolary kanadyjskie są zależni od płynności właśnie tego lokalnego rynku, a nie głębszego rynku w dolarach amerykańskich.

Równocześnie spadły notowania innych kryptoaktywów w dolarach kanadyjskich. Ether obniżył się z około 2296 do 796 dolarów kanadyjskich, XRP stracił ponad 60% i był notowany po 41 centów kanadyjskich. Stablecoin USDT, który zwykle kosztuje około 1,43 dolara kanadyjskiego, spadł do 56 centów.

Dział wsparcia Kraken oświadczył, że wszystkie zlecenia zostały wykonane prawidłowo, a kontrola nie wykazała włamania ani naruszenia kont. Giełda nie podała przyczyny zakłócenia. Do sobotniego rana cena bitcoina w kanadyjskiej księdze zleceń odbiła powyżej 79 tys. dolarów kanadyjskich, a w poniedziałek ponownie odpowiadała światowym notowaniom.

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