W ukraińskim Krymie, tymczasowo okupowanym przez państwo-agresora Rosję, na Moście Kerczeńskim odnotowano oznaki uszkodzenia łuku drogowego. Jak informuje The War Zone, zdjęcia satelitarne i materiały rosyjskiej telewizji wskazują na deformację konstrukcji głównego przęsła drogowego po kerczeńskiej stronie przeprawy.

Mianowany przez Rosję szef okupacyjnej administracji Krymu Siergiej Aksionow potwierdził, że most był celem ataku, i ogłosił tymczasowe ograniczenia ruchu w celu oceny stanu konstrukcji. Według publikacji atak nastąpił około godziny 5:38 czasu lokalnego: dron miał rzekomo trafić w jeden z łuków, a rosyjska obrona przeciwlotnicza działała w pobliżu przeprawy.

Oznaki deformacji

Rosyjska telewizja pokazała materiały z wyraźną deformacją nadbudowy głównego przęsła drogowego. Wcześniej pojawiły się również informacje, że uszkodzony łuk mógł przechylić się o około 15 stopni, jednak dokładny kąt nie został niezależnie potwierdzony.

Zdjęcia satelitarne, na które powołuje się The War Zone, również pokazują oznaki uszkodzeń w rejonie łuku mostu drogowego. Jednocześnie na podstawie tych obrazów nie można wiarygodnie ocenić skali uszkodzeń ani stanu elementów nośnych konstrukcji.

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Ruch na moście i masowy atak

Rosyjskie władze później ogłosiły częściowe wznowienie ruchu: pojazdy przepuszczano naprzemiennie w jednym kierunku. Rzecznik Kremla państwa-agresora Dmitrij Pieskow nazwał uszkodzenia nieznacznymi. Według doniesień rosyjskich mediów w kolejkach po obu stronach mostu utknęło około 2 tys. samochodów, a połączenia kolejowe odbywały się z opóźnieniami.

Atak na most nastąpił na tle zakrojonego na szeroką skalę nalotu dronów. Ministerstwo Obrony Rosji oświadczyło, że w nocy rzekomo przechwyciło lub zniszczyło 1336 ukraińskich dronów w kilku regionach, w tym na tymczasowo okupowanym Krymie oraz w rejonach Morza Czarnego i Azowskiego. Dane te nie zostały niezależnie potwierdzone.

Most Kerczeński zapewnia połączenie drogowe i kolejowe między terytorium Rosji a tymczasowo okupowanym Krymem. Przeprawa była wcześniej atakowana w październiku 2022 roku, lipcu 2023 roku i czerwcu 2025 roku.

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