W niedzielę, 8 listopada 2026 roku, na polu gazowym Khor Mor w prowincji Sulajmanijja w Iraku wstrzymano produkcję po ataku drona. Według dwóch źródeł bezpieczeństwa jest to jedno z największych pól gazowych w Regionie Kurdystanu w Iraku.

Atak na pole

Jak donosi The Hindu, powołując się na Reuters, dron zaatakował pole, po czym produkcję wstrzymano. Źródła podały również, że nad terenem obiektu unosił się dym.

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Inżynier pracujący na polu oświadczył, że podczas ataku trafiony został obiekt do magazynowania gazu. Według niego wszystkim pracownikom nakazano przejść do schronów z powodu obaw przed kolejnymi atakami.

Dostawy dla energetyki

Pole Khor Mor dostarcza gaz do regionalnej produkcji energii elektrycznej.

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