Parlamentarna komisja transportu Cypru omówiła w czwartek inicjatywy legislacyjne przewidujące rejestrację hulajnóg elektrycznych, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz wyznaczenie stref, w których ich używanie będzie zakazane. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Przewodniczący komisji Sotiris Ioannou oświadczył, że posłowie zamierzają szybko rozpatrzyć projekty ustaw i przekazać je pod obrady plenarne. Powiązał potrzebę nowych przepisów z wypadkami, ciężkimi obrażeniami i śmiercią ludzi. Jak zaznaczył, wszelkie działania legislacyjne, które w międzyczasie przedłoży ministerstwo transportu, będą rozpatrywane priorytetowo.

Ograniczenia bez infrastruktury

Poseł Disy Andreas Constantinou zauważył, że problemu hulajnóg elektrycznych nie da się rozwiązać wyłącznie kontrolą policji. Jego zdaniem potrzebne są bezpieczna infrastruktura i skuteczne planowanie.

Jedna z inicjatyw przewiduje tymczasowy zakaz używania hulajnóg elektrycznych na obszarach, gdzie nie ma ciągłej, odpowiedniej sieci o długości co najmniej 10 kilometrów, spełniającej określone standardy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Constantinou podkreślił, że nie chodzi o stały zakaz, lecz o stworzenie warunków do bezpiecznego korzystania z tego środka transportu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oświadczył również, że gminy już zainwestowały w odpowiednią infrastrukturę. Jako przykład poseł wskazał Aglantzię, gdzie, jak powiedział, jest 27 kilometrów ścieżek rowerowych. Minimalny wymóg dotyczący długości sieci może zostać w razie potrzeby zmieniony.

Rejestracja i zaostrzenie odpowiedzialności

Według Constantinou do parlamentu wniesiono dwa projekty ustaw: pierwszy proponuje wprowadzenie systemu rejestracji, a drugi — zaostrzenie kar. Ich celem jest zwiększenie odpowiedzialności rodziców i powstrzymanie nielegalnego korzystania z hulajnóg elektrycznych przez nieletnich. Poseł zaapelował również do rodziców, aby nie kupowali dzieciom hulajnóg elektrycznych przed sezonem świątecznym.

Poseł Diko Chrysanthos Savvides zwrócił uwagę na naruszenia odnotowane w mandatach dla użytkowników hulajnóg elektrycznych: jazdę po niedozwolonych drogach, brak obowiązkowych oznaczeń identyfikacyjnych oraz przewożenie więcej niż jednej osoby na urządzeniu.

Inny poseł Diko, Adamos Aspris, wezwał, by nie osłabiać rozwoju mikromobilności, ostrzegając, że ograniczenie alternatyw dla samochodów i motocykli może skłonić ludzi do korzystania z tradycyjnego transportu. Przedstawiciel partii Direct Democracy Dimitris Souglis poinformował, że jego ugrupowanie polityczne również przedłożyło propozycje dotyczące rejestracji i wprowadzenia identyfikacyjnych tabliczek numerowych dla hulajnóg elektrycznych.

Czytaj nas na