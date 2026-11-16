Cypr planuje w przyszłym roku rozkopać dwie studnie w wiosce Athania, aby odnaleźć szczątki osób z Assii, zabitych podczas tureckiej inwazji w 1974 roku. Poinformował o tym prezydent Cypru Nikos Christodoulides, jak podaje Cyprus Mail.

Poszukiwania w pobliżu studni

Według Christodoulidesa prace zostaną przeprowadzone w pobliżu studni, w których wcześniej już odnajdywano szczątki. Jednocześnie główne szczątki części ofiar wciąż nie zostały odnalezione, ponieważ przeniesiono je z pierwotnych miejsc pochówku.

Na liście osób zaginionych znajduje się 88 mieszkańców Assii, wsi na równinie Mesaoria w dystrykcie Famagusta. Szczątki 69 z nich zostały już zidentyfikowane, natomiast los kolejnych 19 osób pozostaje nieznany.

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Inne miejsca

Prezydent wspomniał również o 70 mężczyznach z Assii i sąsiednich wsi, którzy zostali przymusowo wywiezieni z tego obszaru. Jak powiedział, początkowo przetrzymywano ich w garażu Pavlidisa, a następnie przewieziono do rejonu Ornithi w Athanii, gdzie zostali zabici przez siły TMT.

Christodoulides poinformował, że w Ornithi wyznaczono także inne studnie do rozkopania, a ponadto planowane jest sprawdzenie terenów w strefach wojskowych. Do prac poszukiwawczych rozważa się jeszcze trzy lokalizacje w Assii i jej okolicach.

W 1974 roku w Assii mieszkało ponad 3 tysiące osób. 14 sierpnia wieś została odcięta od terytoriów kontrolowanych przez rząd, a następnego dnia wkroczyły do niej wojska tureckie.

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