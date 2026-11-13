Na Cyprze studenci przeprowadzili demonstracje w Nikozji, Limassolu i Pafos przeciwko rocznicy jednostronnej deklaracji niepodległości na północy wyspy. Akcje odbyły się dwa dni przed 15 listopada — datą ogłoszenia w 1983 roku samozwańczej Tureckiej Republiki Cypru Północnego, informuje Cyprus Mail.

Akcje w Nikozji

W Nikozji demonstracje zorganizowały Pancypryjski Komitet Koordynacyjny Studentów Psem oraz skrajnie prawicowa grecko-cypryjska grupa studencka Efen. Uczestnicy nieśli flagi Cypru, skandowali hasła i trzymali transparenty w językach greckim i tureckim. Akcja Psem rozpoczęła się w Kaimakli, a wiec Efen — na placu Eleftheria w centrum miasta.

Przewodnicząca Psem Despina Kyprianou oświadczyła, że wydarzenia z 1974 roku nadal wpływają na Cypryjczyków w obu społecznościach. Ostrzegła przed podziałem etnicznym i nietolerancją, które, jak powiedziała, przyniosły Cyprowi zniszczenie. Kyprianou stwierdziła również, że uczestnicy nie godzą się ani na okupację, ani na podział Cypru.

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Wcześniej ministerstwo edukacji rozesłało okólnik, zgodnie z którym uczestnikom wydarzeń Psem nie powinno się zaliczać nieobecności na zajęciach szkolnych.

Marsze w Limassolu i Pafos

W Limassolu uczniowie z okręgowego komitetu koordynacyjnego Esem i lokalnego oddziału Efen wyszli z transparentami, w tym z hasłami „Nie można przeszkodzić pokojowi na Cyprze” oraz „Nie zapominam”. Przewodnicząca Esem Eva Savva powiedziała, że młodsze pokolenia nie doświadczyły osobiście wydarzeń z 1974 roku, ale niosą pamięć swoich rodziców oraz dziadków. Wezwała, by nie dopuścić do tego, aby podział stał się czymś normalnym, a okupacja zaczęła być postrzegana jako rzeczywistość.

W Pafos akcja rozpoczęła się w pobliżu stadionu Steliosa Kyriakidesa, po czym uczestnicy przeszli do pomnika Makariosa III i Ruchu Oporu oraz do budynku władz miejskich. Przed ratuszem przemawiali przewodniczący Esem Pafos Charalambos Koufou i wiceprzewodniczący Christos Fotiadis. Koufou nazwał rocznicę przypomnieniem jednego z najtrudniejszych okresów współczesnej historii Cypru i wezwał do zachowania pamięci o ludziach zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

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