Na Cyprze ceny paliw po rozpoczęciu konfliktu w Zatoce Perskiej wzrosły o 30%, a roczna inflacja w październiku wyniosła 4,4% wobec 3,9% we wrześniu. Poinformował o tym Cyprus Mail, powołując się na Służbę Ochrony Konsumentów przy ministerstwie energii i handlu.

Dynamika inflacji

Według służby wzrost cen jest przede wszystkim związany z produktami paliwowymi, których ceny zwiększyły się o 30,6%. Energia elektryczna i woda podrożały o 13,6%.

W kwietniu roczna inflacja na Cyprze wynosiła 2,8%, w maju — 2,5%, w czerwcu — 3,1%, w lipcu — 2,9%, a w sierpniu — 3,5%.

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Zmiany cen towarów

Monitoring cen prowadzony przez służbę objął 250 podstawowych towarów konsumpcyjnych w 400 punktach handlowych. Spośród 45 kategorii towarów we wrześniu i październiku ceny wzrosły w 26, spadły w 18, a w jednej kategorii nie zmieniły się.

Najbardziej w ciągu miesiąca podrożały warzywa i rośliny strączkowe — o 26,1%. Następne były świeże ryby i mięczaki, których ceny wzrosły o 14,4%, butle z propanem — o 9,5%, a także olej roślinny — o 5,9%. Największy spadek odnotowano w przypadku węgla — o 7,2%.

Służba podkreśliła, że jej monitoring cen ma charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji zakupowych.

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