Prezydent Cypru Nikos Christodoulides 24 listopada otworzył pierwszy etap terminalu do magazynowania produktów naftowych w centrum energetycznym Vasiliko. Jak informuje Cyprus Mail, obiekt Cypryjskiej Organizacji Magazynowania i Zarządzania Zapasami Ropy Naftowej Kodap składa się z siedmiu zbiorników i obecnie przechowuje 30% krajowych zapasów produktów naftowych.

W ceremonii uczestniczyli również minister obrony Vasilis Palmas oraz minister energii Michael Damianos. Christodoulides nazwał terminal najważniejszą infrastrukturą kraju służącą zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii. Podkreślił strategiczne znaczenie projektu ze względu na wyspiarskie położenie Cypru i jego izolację energetyczną.

Siedem zbiorników i drugi etap

Prezydent oświadczył, że inwestycja powinna zwrócić się w ciągu trzech do pięciu lat. Według niego utrzymywanie rezerw we własnych magazynach organizacji jest znacznie tańsze niż w innych dostępnych wariantach.

Christodoulides poinformował, że Kodap we współpracy z Ministerstwem Energii spodziewa się jak najszybciej rozpocząć przygotowania do budowy drugiego etapu. Ma on zwiększyć wolumen zapasów przechowywanych we własnych obiektach organizacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rezerwy na 90 dni importu

Kodap założono w 2003 roku zgodnie z zobowiązaniami Cypru wynikającymi z prawodawstwa UE. Organizacja odpowiada za utrzymywanie krajowych zapasów produktów naftowych odpowiadających 90 dniom importu netto. Rezerwy te muszą pozostawać dostępne do wprowadzenia na rynek w przypadku zakłóceń w dostawach paliwa.

Działalność Kodap jest finansowana ze składek jej członków — firm i organizacji importujących produkty naftowe. Christodoulides zaznaczył, że w latach 2023, 2024 i 2025 organizacja uwalniała krajowe rezerwy paliwa lotniczego na polecenie ministra energii.

Ochrona infrastruktury energetycznej

Rząd Cypru pracuje także nad utworzeniem organu zarządzającego centrum energetycznym Vasiliko, gdzie skoncentrowana jest większość infrastruktury energetycznej kraju. Ministerstwa obrony, energii, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości współpracują nad wzmocnieniem bezpieczeństwa fizycznego i ochrony tego obszaru. Kodap powierzono zaprojektowanie i budowę systemu gaśniczego, który ma być gotowy w lutym lub marcu 2027 roku.

Czytaj nas na