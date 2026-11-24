Na Cyprze odnotowano kampanię cyberszpiegowską, w której wykorzystano fałszywe CV stworzone przez sztuczną inteligencję. Jednym z możliwych celów mogła być linia lotnicza obsługująca głównie połączenia między Cyprem a Izraelem, informuje Cyprus Mail, powołując się na izraelski serwis Walla oraz badania firmy cyberbezpieczeństwa Check Point.

Według Check Point za kampanią mogła stać wcześniej nieznana grupa Volant Manticore, aktywna co najmniej od września 2025 roku. Badacze wiążą jej działalność z Iranem, ale podkreślają, że związek grupy z irańskim wywiadem nie został udowodniony. Volant Manticore ma być także powiązana ze starszą irańską grupą MuddyWater, którą łączono z irańskim Ministerstwem Wywiadu.

Fałszywe CV i złośliwe oprogramowanie

Według Walla grupa wykorzystała CV fikcyjnej kobiety o imieniu Athena Marinou. Przedstawiono ją jako specjalistkę z branży turystycznej i mieszkankę Cypru. Dokument zawierał link rzekomo służący do pobrania dodatkowych informacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według Walla link prowadził do złośliwego oprogramowania KuboShell, które umożliwia zdalny dostęp do komputerów, zbieranie informacji i wykonywanie poleceń. Wśród możliwych celów znalazła się linia lotnicza wykonująca głównie loty między Cyprem a Izraelem, jednak dotąd nie informowano o potwierdzonym ataku na nią.

Inne możliwe cele

Check Point wykrył także złośliwy dokument o treści wojskowej, opatrzony datą ze stycznia 2026 roku. Według oceny badaczy mógł on być przeznaczony dla cypryjskiej instytucji państwowej. Wśród innych możliwych celów sieci wymieniono firmy telekomunikacyjne i obiekty infrastruktury krytycznej.

W Check Point oświadczono, że był to pierwszy odnotowany przypadek, gdy irańska grupa cyberszpiegowska wybrała Cypr jako główny i systematyczny cel swoich operacji. Badacze wiążą to z bliską współpracą Cypru z Izraelem i Grecją w sektorach energetycznym i bezpieczeństwa. Według ich danych od września 2026 roku znaczna część aktywności Volant Manticore przeniosła się do Arabii Saudyjskiej, gdzie celami stały się głównie szpitale i inna infrastruktura medyczna.

Czytaj nas na