Na Cyprze od 2023 roku do sierpnia 2026 roku zamrożono aktywa o wartości ponad 51,5 mln euro. Około połowa tej kwoty jest związana ze śledztwami dotyczącymi programu przyznawania obywatelstwa w zamian za inwestycje, znanego jako „złote paszporty”, informuje Cyprus Mail, powołując się na dane policji przedstawione parlamentarnej komisji ds. audytu.

Ponad 32 mln euro w osiem miesięcy

Szef policyjnego wydziału ds. dochodzeń w sprawie przestępstw finansowych Afksentis Constantinou poinformował, że w 2023 roku w dziewięciu sprawach zamrożono aktywa o wartości około 550 tys. euro. W 2024 roku kwota osiągnęła 8,5 mln euro w 26 sprawach, a w 2025 roku — 10,5 mln euro w 28 sprawach.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku w ramach 23 spraw zamrożono ponad 32 mln euro. Constantinou podkreślił, że zamrożenie aktywów nie oznacza zakończenia śledztwa ani ostatecznej konfiskaty mienia. Wśród innych spraw wspomniał o sprawie zbiegłego finansisty Jho Lowa.

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Zastrzeżenia dotyczące nadzoru bankowego

Dane te omawiano podczas rozpatrywania raportu Służby Audytowej na temat nadzoru Banku Centralnego nad przestrzeganiem wymogów przeciwdziałania praniu pieniędzy. Kontrola obejmowała okres od stycznia 2020 roku do lipca 2024 roku i wykazała braki kadrowe, opóźnienia w inspekcjach, niedociągnięcia w zgłoszeniach dotyczących podejrzanych transakcji oraz problemy we współpracy między instytucjami.

Przedstawiciel Banku Centralnego Kleantis Ioannides oświadczył, że regulator zrestrukturyzował i wzmocnił jednostkę ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także utworzył odrębną jednostkę monitorującą przestrzeganie sankcji. Według niego w okresie objętym kontrolą zamknięto co najmniej 168 tys. rachunków bankowych — 42 tys. firmowych i 126 tys. osobistych — z powodu nieprzestrzegania wymogów prawnych i regulacyjnych.

Cypr zakończył program „złotych paszportów” w 2020 roku po oskarżeniach o korupcję i nadużycia. Wcześniejsza kontrola Służby Audytowej wykazała niewłaściwą weryfikację pochodzenia środków inwestorów, nieprzestrzeganie kryteriów finansowych oraz sprawy z udziałem osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.

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