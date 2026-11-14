Cypr uruchamia inicjatywę mającą zwiększyć liczbę stałych dawców krwi, aby zapewnić niezawodne dostawy krwi. Minister zdrowia Neofitos Charalambidis oświadczył, że planowane jest aktywniejsze angażowanie pracowników firm w zorganizowane krwiodawstwo, informuje Cyprus Mail.

Krajowa strategia dotycząca krwi

Według ministra jego resort będzie realizował inicjatywę wspólnie z właściwymi organami i organizacjami. Jest ona uruchamiana po tym, jak Rada Ministrów zatwierdziła w ubiegłym tygodniu nową krajową strategię dotyczącą krwi. Charalambidis wezwał firmy i pracowników do wsparcia programu.

Inicjatywa koncentruje się na potrzebach osób z talasemią. Szacuje się, że Cypr ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników nosicielstwa talasemii — około 15%. Około 650 osób w kraju żyje z tą chorobą.

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Potrzeby pacjentów z talasemią

Pacjenci z talasemią potrzebują regularnych transfuzji krwi, ponieważ mutacje genetyczne uniemożliwiają ich organizmom wytwarzanie wystarczającej ilości prawidłowej hemoglobiny. Białko to w czerwonych krwinkach transportuje tlen do narządów i tkanek.

Minister zaznaczył, że wystarczające zapasy krwi i rozwój leczenia powinny pomóc osobom z talasemią żyć bez stałej niepewności co do kolejnej transfuzji. Podkreślił również, że wsparcie nie powinno ograniczać się do leczenia medycznego: pacjenci i ich rodziny potrzebują pomocy psychologicznej i społecznej, a także rzetelnych informacji o dostępnych możliwościach.

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