Na wyspie Fanning w Kiribati miejscowi mieszkańcy uratowali pięć osób, w tym dwoje dzieci, po niemal trzech miesiącach dryfowania po oceanie. Ich łódź odnaleziono w niedzielę; według szacunków w tym czasie dryfowała około 5 400 kilometrów od Sfederowanych Stanów Mikronezji.

Łódź zaginęła po sztormie

Grupa dziewięciu osób 30 lipca wyruszyła w zwykłą, trwającą około godziny podróż między wyspami Murilo i Rua w Sfederowanych Stanach Mikronezji. Jednak jednostka wpadła w sztorm i zaginęła.

Amerykańska Straż Przybrzeżna w Mikronezji zakończyła poszukiwania 9 sierpnia, dziesięć dni po ich rozpoczęciu. Podczas operacji, przy wsparciu samolotów amerykańskiej marynarki wojennej i sił powietrznych, przeszukano 25 tysięcy mil morskich, podaje ABC News Australia.

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Pomoc dla uratowanych

Deputowany do parlamentu z tego okręgu Kaotitaake Rakoroa oświadczył, że po uratowaniu ludzi schronienia i opieki udzielił im pastor miejscowego Zjednoczonego Kościoła. Jak powiedział, policja z wyspy Kiritimati, najbliższego Fanning ośrodka miejskiego, przekazała mu informację o uratowaniu ludzi w stolicy, Tarawie.

Uratowani zostali już zbadani przez medyków na wyspie. Rakoroa zalecił przetransportowanie ich najbliższym lotem na Kiritimati w celu uzyskania dalszej pomocy medycznej. Członkowie grupy nie opowiadali publicznie o swoich przeżyciach i poprosili o uszanowanie ich prywatności.

Gubernator stanu Chuuk Alexander Narruhn w oświadczeniu podziękował za uratowanie pięciu z dziewięciu osób, które znajdowały się na łodzi, i poinformował, że nadal modli się za ich czterech towarzyszy. Zwrócił się także do prezydenta Sfederowanych Stanów Mikronezji z prośbą o rozpoczęcie rozmów dyplomatycznych z rządem Kiribati w sprawie powrotu uratowanych do domu.

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